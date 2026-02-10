logo pulso
IEPS lleva a la inflación a 3.7%

Aumento en precios de productos como cigarros y refrescos dispararon el indicador en enero

Por El Universal

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
IEPS lleva a la inflación a 3.7%

Ciudad de México.- El aumento en los precios de los cigarros y refrescos como efecto del incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que aprobó el Congreso y el encarecimiento de algunos alimentos básicos llevaron a la inflación a 3.79% anual en enero.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que en el primer mes de este año los precios registraron un aumento de 0.38 % respecto a diciembre.

Con este resultado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) repuntó de 3.59% a 3.79% anual, mientras que la inflación subyacente, que no incluye los precios más volátiles como energía y alimentos frescos, se situó en 4.52%, es decir por arriba del promedio general.

Al interior del INPC, los cigarrillos fueron los que más incidencia tuvieron sobre el bolsillo de los mexicanos, con un alza de 14.51% mensual, seguidos de los refrescos envasados, con 5.53%.

El año pasado, diputados y senadores avalaron la propuesta del Ejecutivo federal para subir la tasa del IEPS a cigarrillos de 160% a 200%, y para los puros hechos a mano de 30.4% a 32%.

En tanto, para los refrescos el gravamen por litro pasó de 1.64 a 3.08 pesos. Además, por primera vez se incluyó a los refrescos considerados light o bebidas con edulcorantes. Fuera de medidas fiscales, el limón se encareció con un aumento mensual de 21.21%, al igual que los plátanos, con 12.96% de variación.

Lo anterior repercutió en el costo de la comida fuera de casa, al subir 1.18% en loncherías y fondas, así como también en torterías y taquerías.

También el menú en restaurantes y similares, con una variación de 0.84%, y el precio de otros alimentos cocinados reportó un ascenso de 0.69% en enero.

Así, la inflación en alimentos, bebidas y tabacos alcanzó un avance anual de 6.13%. Otros precios que contribuyeron a que se acelerara la inflación fueron la electricidad y la vivienda propia, con variaciones mensuales de 0.99% y 0.29%, respectivamente.

Por el contrario, bajaron de precio el transporte aéreo, con una disminución de 36.64%, y los servicios turísticos en paquete, con una baja de 8.79%.

Por su parte, el precio del chile serrano descendió 25.51%; la lechuga y col, 10.43%, mientras que otras verduras y legumbres se abarataron 3.85%.

Por regiones, el sureste padeció la mayor inflación, con Yucatán a la cabeza tras un ascenso de 1.17%, Quintana Roo con 1.15% y Campeche 0.98%.

