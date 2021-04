Se contrae financiamiento para autos nuevos y usados

En el primer bimestre del año se financió la compra de 116 mil autos nuevos y usados, es decir 24% menos respecto al primer bimestre de 2020, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

La reducción de 24% equivale a 36 mil 663 créditos automotrices menos respecto al mismo periodo del año anterior, cuando todavía no empezaba la pandemia de Covid-19.

En el primer bimestre de 2021 se financió la compra de 17 mil 924 vehículos usados, una disminución de 15% respecto al mismo periodo del año anterior.

David Plasencia, presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (ANCA), explicó que el financiamiento retrocedió durante los primeros meses del año debido al incremento de precio de los autos usados, pues ahora los compradores tienen que solicitar un crédito por un monto más elevado, y tanto el enganche como los requisitos para la aprobación del crédito son mayores.

"Si un auto costaba 100 mil pesos y ahora cuesta 130 mil pesos, antes daban 30 mil de enganche y solicitaban un financiamiento por el resto, pero si ahora el coche cuesta 130 mil pesos, tienen que dar 30 mil de enganche y además solicitar un financiamiento por 100 mil pesos, y muchos ya no lo están tomando", explicó.

Además, los bancos están pidiendo más garantías para la aprobación del crédito automotriz, como la contratación de un seguro de vida en compras de autos de 500 mil pesos o más, lo que también encarece la compra.

Plasencia agregó que los autos usados se han encarecido porque el año pasado las plantas automotrices estuvieron cerradas durante varios meses y ahora hay escasez de algunos modelos.

Esto ha provocado que la gente no se deshaga de sus coches viejos para adquirir uno nuevo. No obstante, aseguró Plasencia, el panorama va mejorando.

"Este mes el crédito automotriz ya creció 2%. Nosotros trabajamos mucho con Scotiabank y ya hay más aprobaciones de crédito, porque hay más actividad comercial; la gente sale más a la calle, y si empiezan a comprar autos nuevos, venden los usados y se renueva el ciclo, lo que significa que bajen los precios", detalló.

En tanto, el financiamiento para la compra de autos nuevos disminuyó 25% en el primer bimestre, con 98 mil 78 créditos otorgados.

Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA, dijo que de la totalidad de vehículos nuevos comercializados en el periodo de referencia, 60% fueron vendidos a través de un crédito, pero es un nivel de financiamiento muy bajo en comparación con 2017, cuando 66% de las ventas de autos nuevos eran financiadas.

Por tipo de préstamo, las financieras de marca vinculadas a las armadoras mantuvieron una participación de mercado de 77%, pero los bancos disminuyeron su participación de 24% en el primer bimestre de 2020 a 21% en el mismo lapso de este año.

Las empresas de autofinanciamiento también disminuyeron su participación, al pasar de 3.3% del mercado, a 1.4% en este año.