Se debe buscar que problema de gas no se repita en NL: Caintra

La Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo León, afirmó que, si bien ya fueron prácticamente superadas las restricciones en el consumo de gas natural, una vez que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), declaró el fin de la Alerta Crítica el sábado anterior, no se puede dar carpetazo al problema, ya que se debe tener como objetivo el contar con un plan para evitar que esto se vuelva a repetir.

Asimismo, estimó que las afectaciones para la industria de la entidad ascendieron a 17 mil 480 millones de pesos, durante siete días que hubo problemas con el suministro de gas natural, así como apagones y cambios de voltaje en la energía eléctrica.

El organismo empresarial que preside Adrián Sada Cueva, informó que los últimos siete días han dejado importantes secuelas para la producción y el ingreso del sector industrial de Nuevo León, pues las afectaciones derivadas de los apagones y cambios en voltaje, así como la restricción del uso de gas natural en la industria, no fueron menores y constituyen un reto a la industria para recuperarse por la inactividad de este periodo.

"Al momento –expuso Caintra-, la restricción de gas está prácticamente superada, con suministros entre 80% y 100% en los usuarios industriales", pero asentó, "no podemos, ni debemos, dar carpetazo y cerrar este tema sin pensar obligatoriamente en la sustentabilidad de las estrategias y escenarios de energía para México, en conjunto con inversión pública y privada, con el objetivo de evitar que el problema se vuelva a presentar sin contar con un plan alterno".

Según la Caintra, el sector industrial de Nuevo León consume el 21.4% del gas natural que se usa en México, por lo que, al ser el mayor usuario de este insumo entre los estados del país, una restricción del uso de este gas, impacta rápida y directamente en la producción, ingresos, cumplimiento de compromisos internacionales y en el desarrollo de la manufactura en el estado.

Por lo anterior, el organismo privado reiteró su llamado para que, de manera conjunta, gobierno e iniciativa privada, puedan desarrollar un plan energético con una visión de futuro, clara y transparente, que brinde certeza a las inversiones y sea amigable con el medio ambiente, pues esto permitirá mejorar la capacidad de infraestructura energética actual y dinamizar la economía con mayor velocidad.