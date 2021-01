SE debe incluir al sector privado en reactivación económica: CCE

La reactivación económica de México no será posible si el plan económico que presentará este martes la Secretaría de Economía deja fuera al sector privado, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

La titular de la dependencia, Tatiana Clouthier Carrillo dijo que se dará a conocer un plan de reactivación, sobre lo que dijo el líder de la máxima cúpula empresarial: "No conocemos el plan, pero yo sí esperaría, y más después de la reunión que tuvimos el viernes pasado con la Secretaria de Economía, que el plan, de alguna manera invite 100% al sector privado".

Salazar Lomelín afirmó que la reactivación económica no se dará sin las inversiones del sector privado, pero para que éstas lleguen no se deben modificar las reglas para invertir.

"Les hemos pedido que, estamos en medio de una crisis que no hemos vivido, no podemos cambiar las reglas... la única forma para impulsar reactivación económica es la inversión", agregó.

En conferencia de prensa aseguró que la mayor preocupación debe ser el crecimiento de la inversión, promoverla, dar seguridad jurídica y legal de cualquier gente para invertir.

"Lo que nosotros necesitamos es alinearnos con este plan, mañana ya veremos que nos platica la Secretaria. Pero insisto, creemos que con la previa reunión que tuvimos el viernes pasado, pues esperamos que el plan se base 100% en la iniciativa privada", añadió.