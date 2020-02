Se dispara 81% falsificación de moneda metálica en 2019

Durante 2019, el número de billetes falsos por medio de diversas técnicas de imitación bajó 10.8% respecto a 2018, pero subió en moneda metálica 81%, según datos del Banco de México (Banxico).

El billete de 500 pesos y la moneda de 10 pesos fueron las piezas apócrifas que más retuvieron los bancos y remitieron al Banxico.

Banco de México informó que el año pasado captó 302 mil 838 en billetes nacionales falsos, en donde la impresión digital fue la técnica más utilizada y en menor proporción el offset.

La impresión digital es la elaborada mediante escáner, computadora e impresora de inyección de tinta o tóner (impresoras láser).

Durante 2018, las piezas falsas detectadas ascendieron a 339 mil 655 billetes.

Para el caso de moneda metálica, se reportaron 3 mil 107 piezas apócrifas que fueron reproducidas principalmente por troquelado y en menor medida por fundición cuando en 2018 fueron mil 712 piezas captadas por los bancos que fueron reproducidas por delincuentes.

Banxico también tiene registro de billetes extranjeros falsificados en México durante 2019 con 14 mil 197 piezas, mayor a las 13 mil 295 piezas detectadas en 2018.

A diferencia del billete nacional, los falsificadores utilizaron más el offset para reproducir papel moneda extranjero apócrifo, pero no se especifica de qué país fueron.

En metales finos, Banxico informó que en 2019 sólo captó una pieza, pero no detalló si fue oro o plata.

EL MÁS FALSIFICADO

Durante 2019, el billete más falsificado que más retuvieron las instituciones de crédito, fue el de 500 pesos, de acuerdo con las estadísticas que dio a conocer el Banco de México.

El año pasado fueron captadas 158 mil 422 piezas no verdaderas de esta denominación contra las 156 mil 544 que se registraron en 2018.

Subió de 213 a 310 las piezas apócrifas que Banxico captó del billete de 20 pesos entre 2018 y 2019.

Mientras que en el resto de las denominaciones, la piezas falsas captadas por los bancos y entradas al instituto central, se redujeron durante 2019 en comparación al año previo.

Los de 200 pesos se colocaron en segundo lugar de los falsificados que recibieron las instituciones de crédito, pero en número de piezas detectadas disminuyó de 96 mil 331 reportadas en 2018 a 84 mil 37 piezas en 2019.

De 100 pesos, registraron 75 mil 947 piezas imitadas por los falsificadores frente a las 52 mil 737 de 2018.

Captó 3 mil 74 billetes imitados de 50 pesos en 2019 contra 6 mil 308 del 2018.

En monedas, del total de piezas falsas retenidas por los bancos y remitidas al Banxico, 2 mil 831 correspondieron a la de 10 pesos, cantidad mayor a las captadas en 2018 con mil 312.

La de cinco pesos se retuvieron 258 piezas imitadas por los delincuentes frente a las 361 captadas en 2018.

Sólo se captaron en 2019 ocho falsas de 20 pesos en tanto que un año antes, se retuvieron 10 apócrifas.