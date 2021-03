Se eleva impago en tarjetas de crédito departamentales

La pandemia del Covid-19 elevó la morosidad de las tarjetas de crédito emitidas por las principales tiendas departamentales que operan en el país, también conocidas como no bancarias.

La reducción de ingresos y la mayor cautela de los clientes provocaron que en algunos casos este tipo de financiamiento incrementara hasta cuatro puntos porcentuales el atraso en pagos por parte de sus clientes.

De acuerdo con los reportes enviados a la Bolsa Mexicana de Valores correspondientes al cuarto trimestre de 2020, las principales firmas que operan el segmento, Liverpool, El Palacio de Hierro y Sears, muestran incrementos en la morosidad de sus tarjetas de crédito y la expectativa es que para 2021 no se presente una mejora ante las condiciones económicas.

"La cartera vencida con respecto a la cartera total se ha visto incrementada en 3.9 puntos base respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 7.9%", explicó El Palacio de Hierro.

De acuerdo con la empresa, en la división de crédito, el portafolio de clientes totales y las cuentas activas mostraron un decremento de 18.4% y 5.3%, respectivamente, en comparación al mismo periodo de 2019.

Por su parte, Liverpool informó que la morosidad de clientes con tarjeta de crédito terminó el año mejor de lo esperado, con un aumento de 6.7%, aunque 220 puntos básicos más que en el mismo trimestre de 2019

"No esperamos gran reducción en la tasa de morosidad", dijo en conferencia con analistas. Al cierre de 2020, Liverpool cerró con 4 millones 836 mil 466 tarjetas de crédito, una caída de 0.9% respecto del año previo. En tarjetas de Suburbia, alcanzaron 855 mil 891 plásticos, un alza de 24% comparado con 2019.

"Nuestro número de tarjetahabientes finalizó en 5.6 millones. De forma acumulada, 47.1% de las ventas de Liverpool se realizaron con nuestros medios de pago. La cartera vencida de tarjetas Suburbia es de 13%. Las ventas en Suburbia con nuestras tarjetas representan 25.2%", destaca el texto de Liverpool.

Grupo Sanborns reportó que el número de tarjetas propias, que incluye a Sears, ascendió a 4.48 millones, aumentando en 69 mil tarjetahabientes nuevos en comparación con los 4.41 millones al cierre de 2019.

"El porcentaje de cartera vencida a más de 90 días fue de 5.2% en comparación con 3.6% en el cuarto trimestre de 2019", dijo.

De acuerdo con la información del grupo a la BMV, el portafolio de crédito totalizó 10 mil 176 millones de pesos al 31 de diciembre de 2020, mientras los ingresos por crédito se redujeron 9.8% durante el año.

Debilidad en crédito

En el sector bancario tradicional, los créditos al consumo y empresas siguen con bajas. De acuerdo con Intercam a partir de datos del Banco de México, al cierre de enero de 2021, los créditos otorgados al consumo, que representan 20.9% del total, continúan como los más afectados por la pandemia, registrando movimientos a la baja por noveno mes consecutivo, con un decremento anual de 9.6%, su peor contracción desde marzo de 2010 cuando bajaron 11.5%.