Se habrían perdido 22 mdp por vandalismo en marchas del 5 y 8 de junio

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que las pérdidas por daños a establecimientos comerciales en las manifestaciones del 5 y 8 de junio, donde se registraron actos vandálicos a negocios del Centro Histórico, alcanzan los 22 millones de pesos.

Al respecto, Nathan Poplawsky, presidente de la Canaco CDMX, manifestó su preocupación por la repetición de estos actos, que nuevamente causaron serios daños a establecimientos comerciales, monumentos históricos, edificios y mobiliario urbano.

"Nuestra institución se ha distinguido siempre por defender el principio de legalidad por encima de cualquier propósito o causa. Sin embargo, nos oponemos rotundamente a que la protesta pública derive en actos vandálicos que desvirtúen propósitos que pueden ser legítimos. Nos oponemos a que los comerciantes y sus empleados sigan siendo el centro de los ataques", dijo.

Destacó que las fuerzas de seguridad deben actuar con base en un protocolo de uso legítimo de la fuerza y no abusar de la misma. Pero en ningún caso debe impedirse su actuación cuando las manifestaciones sean aprovechadas por grupos vandálicos para cometer actos ilícitos, como fue el día de ayer, el pasado 5 de junio, y en otras tantas ocasiones.

Nathan Poplawsky añadió que no se puede reclamar justicia saqueando tiendas, agrediendo a periodistas, dañando inmuebles y monumentos históricos o poniendo en riesgo la vida de policías y transeúntes.

Expuso que las personas encapuchadas representan a grupos de interés y no a un movimiento social.

"Su afán es desestabilizar usando cualquier pretexto y de ello da cuenta su organización y entrenamiento", comentó.