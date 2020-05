Se prevé contracción del PIB por Covid-19: SE

Graciela Márquez Colín, titular de Economía (SE), informó esta mañana que debido al paro de actividades no esenciales ocasionada por la contingencia de la pandemia del Covid-19 se prevé una contracción en el segundo trimestre del Producto Interno Bruto (PIB).

"Cuando tengamos ya las primeras cifras del PIB que se dan para el segundo trimestre ahí podremos hacer un seguimiento más puntual, lo que si estamos esperando es un cierre; una suspensión de las actividades necesariamente nos va a llevar a una contracción".

"Lo que estamos esperando, es que aquellas actividades que vieron suspendidas su operación pues seguramente van a ser más afectadas, tenemos también reportes de turismo, de ocupación hotelera, de la industria aeronáutica; lo que estamos esperando es que aquellas consideradas no esenciales tengan el mayor impacto".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Márquez Colín reconoció que en las exportaciones también se espera un decrecimiento muy significativo, "pero afortunadamente tenemos una relación comercial con Estados Unidos que no solamente es de manufactura, sino también es de productos agropecuarios.

"No se ha detenido el flujo ni de tomates, ni de berries, ni de otros productos agropecuarios que exportamos y eso va a mitigar la caída que tengamos en términos de exportación, pero estamos esperando efectivamente que haya una contracción".

La titular de la política económica del país aseguró que se espera un mejor comportamiento en el mercado interno debido a los créditos y apoyos económicos que el gobierno federal ha dado a pequeños empresarios y a trabajadores.