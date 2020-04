Se requiere nuevo Plan Mashall para enfrentar el Covid-19: AMLO

Para enfrentar a nivel mundial el coronavirus Covid-19, el presente Andrés Manuel López Obrador propuso que se haga una especie de nuevo Plan Marshall para ayudar a las naciones pobres y acusó que las calificadoras no esperaron a dar sus recomendaciones después que pasara la crisis de esta pandemia, lo que afecta a los países emergentes.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador indicó que este fin de semana conversó con Larry Fink, presidente del fondo BlackRock, con quien lamentó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no esté interviniendo para garantizar la venta de ventiladores para enfrentar la pandemia a otros países, y no solo a los que tengan más dinero o donde éstos se producen.

"Lo dije en la teleconferencia del G20, ya nosotros, incluso nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, presentó una propuesta sobre este tema".

"Como segundo tema, hablé de la responsabilidad de todos los actores, tanto de jefes de Estado, como de directores, dueños, de acciones o de fondos financieros, incluidas, calificadoras, porque se tiene que actuar con responsabilidad. Hablaba del descuerdo de Rusia con Arabia Saudita como en el momento en que empezaba a afectar más la crisis el coronavirus, viene este descuerdo y se desploman los precios y hasta ahora no ha habido acuerdo, no puede ser que se actúe de esta manera.

"Le decía también de la responsabilidad de las calificadoras, le comenté que me parecía una falta de sensibilidad, aunque pueden decir que el dinero no tiene sentimientos, pero estamos hablando de asuntos de interés público, no es posible que descalifiquen a países que están padeciendo por el coronavirus. Pudieron esperar a que incluso se estabilice el mercado, si se va a quedar así la moneda, si va haber estos porcentajes de depreciación de la moneda, pasar un tiempo para emitir un fallo, una recomendación no hacerlo en el momento más crítico.

"Y lo tercero, es que se requiere un plan de apoyo a los países en vías de desarrollo, las economías emergentes y sobre todo, para los países pobres se requiere una especie de Plan Marshall se lo planteé y yo no veo nada no escuchó al Fondo Monetario Internacional (FMI), no escucho al Banco Mundial (BM), a lo mejor yo como estoy ahora muy atareado, más de la normal, no estoy viendo noticias, pero no hay ningún pronunciamiento de ayuda, de apoyo, no con créditos leoninos, sino cooperación para el desarrollo".

Reiteró su llamado al Banco de México (Banxico) para que no se vaya a "caer en la tentación" en hacer uso de las reservas del país, "de empezar a soltar dinero de las reservas, que aguantemos, porque nos quedaríamos sin reservas".