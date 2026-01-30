logo pulso
"Se resuelven barreras comerciales con EU"

Por El Universal

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
"Se resuelven barreras comerciales con EU"

Ciudad de México.- El gobierno mexicano ha resuelto alrededor de 90% de las 54 barreras no arancelarias que denunció a mediados del año pasado el gobierno de Estados Unidos, dijo este jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

El funcionario añadió que el mismo nivel de avance tienen los 12 planteamientos que se entregaron a la Unión Americana.

"Entramos ya a otra fase con miras a la revisión del tratado... Ya avanzamos mucho. Para ser específico, los 54 temas que planteó Estados Unidos, los 12 que planteamos nosotros, tienen un avance superior a 90%, ya encontramos puntos de acercamiento. Y, entonces, lo que sigue por delante es que tengamos claro qué es lo que queremos como resultado final de la revisión del tratado".

Al término de su participación en el evento de instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México, dijo que los gobiernos están poniendo sobre la mesa los planteamientos que tienen en torno a la revisión del T-MEC.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Detalló que se planea regresar a Washington D.C. en febrero próximo, junto con una delegación de 230 empresarios. "Mi homólogo canadiense también va a estar [en la misma fecha]".

