Seade dice que defenderá la OMC desde su "trinchera" tras perder candidatura

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El mexicano Jesús Seade fue eliminado de la carrera para encabezar la Organización Mundial del Comercio (OMC) al no contar con suficientes apoyos, pero dijo que continuará defendiendo la importancia del organismo desde su "trinchera".

"La OMC me ha informado que mi candidatura no progresa", expresó este viernes en Twitter Seade, quien fue negociador del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En una carta divulgada en redes sociales, el que fuera subsecretario para América del Norte indicó que la candidatura ante la OMC "ha terminado" y agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por darle una "confianza que tanto valoro".

También agradeció "a los muchos países de los cuatros rincones que me brindaron su apoyo; a mi amada esposa y familia por apoyarme siempre en mis sueños locos; y a mi pequeño pero increíble equipo personal, en su mayoría mujeres, por su pasión y excelente trabajo".

Consideró que el proceso fue "único principalmente por mis interlocutores", al tener la oportunidad de reunirse con ministros y viceministros "de todas las regiones del mundo" y aprender de la "diversidad" de opiniones.