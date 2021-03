Secretaría de Economía analiza nacionalizar el litio en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de Economía realiza un análisis para nacionalizar el litio en México.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dejó en claro que su gobierno no está pensando en "expropiar por expropiar", sino que se tomó en cuenta que ya hay empresas que están aprovechando este mineral.

"Lo está analizando también la Secretaría de Economía, están trabajando sobre esto. Estoy enterado de esa iniciativa y vamos a seguir revisando qué posibilidades hay para llevar a cabo la nacionalización, vamos a decir, de este recurso, ver de qué se trata bien, qué potencial tiene, revisarlo".

El Mandatario dijo que algunas empresas ya trabajan con el mineral.

Buscan infundir miedo a inversionistas al decir que vamos a expropiar empresas: AMLO

Tras la aprobación de su reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que sus "enemigos" buscan infundir miedo a los inversionistas, al asegurar que el gobierno federal busca expropiar empresas, algo que rechazó.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que tampoco se busca revocar los 110 contratos de exploración que se entregaron en la reforma energética.

"No queremos expropiar por expropiar, no hemos hecho ninguna expropiación desde que estoy en el gobierno. Esto lo digo para que nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, no infundan miedo a los inversionistas", dijo.

"Ahora con la reforma eléctrica, pues los aprovechados, los que abusaban y sus voceros, hablando de que va a afectar la inversión y que nos iban a llamar la atención desde Estados Unidos, cosas completamente fuera de lo normal en una relación -lo dije ayer- respetuosa y en donde cada gobierno tiene que defender los intereses de su pueblo".

Al respecto, dijo: "Entonces, no se trata de expropiar por expropiar, o sea, no nos interesa, por ejemplo, revocar los contratos de explotación de petróleo que se entregaron, los 110 contratos que se entregaron con la reforma energética, porque supuestamente de esa manera iba a llegar la inversión a raudales, que por eso hacían la reforma energética y entregaron estos contratos, repartieron áreas del territorio nacional a empresas, sobre todo extranjeras, y que iban a haber empleos y que además iba a bajar el precio de los combustibles. Engañaron completamente".