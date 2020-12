Secretaría de Economía asegura que no subirá el precio de la tortilla

Al calificarla como una "buena noticia", Graciela Márquez Colín, titular de Economía (SE), informó esta noche que luego de negociaciones con los empresarios del ramo, se acordó no aumentar el precio de la tortilla.

Al salir de Palacio Nacional, la secretaria destacó el apoyo de los empresarios de la cadena productiva por alcanzar este acuerdo.

"No aumentó el precio de la tortilla, no hay aumento, eso es una buena noticia. Hubo un comportamiento solidario de toda la cadena, desde (los productores) la harina, hasta los fabricantes de tortilla".

"¿La ciudadanía puede estar tranquila", se le preguntó.

- "Claro", dijo antes de retirarse.

En un comunicado, el gobierno federal señaló que las secretarías de Economía y Agricultura y Desarrollo Rural conformarán grupos de trabajo con representantes del sector privado para evaluar con mayor frecuencia las condiciones que prevalecen en el mercado y analizar las estructuras de costos.

Lo anterior, con la finalidad de abordar conjuntamente el tema de la tortilla con una visión integral que redunde en una cadena productiva robusta, competitiva y rentable que contribuya al bienestar de México.