Sector privado jamás acordó bajar comisiones de las afores: CCE

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), negó que el sector empresarial haya acordado una reducción en las comisiones de las Afores, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados para reformar el sistema de pensiones.

En entrevista afuera de Palacio Nacional tras haberse reunido con el Ejecutivo federal, el líder empresarial indicó que este tema no fue discutido esta tarde con el mandatario y solo se habló sobre el plan de infraestructura que se presentará el próximo lunes.

"No había habido acuerdo del sector privado. El sector privado jamás habló de comisiones, nunca presentamos ese tema en la iniciativa", dijo.

El pasado viernes, en conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que la iniciativa que envió al Congreso se garantizará que se bajen las comisiones que se cobran en las Afores porque "han cobrado muchísimo" y no tienen nada que ver con lo que se cobra en otros países.

"Fíjense el tamaño de la injusticia, que ahorra el trabajador entrega ese ahorro porque le corresponde por ley, y al jubilarse va a recibir 30, 40%. Afortunadamente se está reparando ese daño y por iniciativa de los empresarios que van a aumentar su participación para que cuando menos el trabajador que se jubile reciba su salario completo, sobre todo los que ganan menos.

"Y esto se va a garantizar porque por ley -y eso está en la iniciativa que he enviado al Congreso- se tiene que bajar el porcentaje de las comisiones que cobran las Afores, porque también cobraban muchísimo, han cobrado muchísimo desde el 97 a la fecha, nada que ver con lo que pasa en el mundo.

"Entonces, la iniciativa que estoy enviando es para estandarizar el cobro de las comisiones de las Afores a lo que se cobra en promedio en el mundo y utilicé tres países de referencia, Colombia, Chile y Estados Unidos, y nos da un porcentaje menor. Y esto quiero que sea por ley, porque de esta manera van a haber más ahorros", dijo.