Sectur convoca a cruzada para viajar por México

La Secretaría de Turismo (Sectur) convocó a una cruzada nacional para viajar por México, después de reconocer que por la pandemia del Covid-19, el sector atraviesa por la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

"Los invito a unirse tan pronto se pueda salir y, de acuerdo con cada nivel económico de las familias, a hacer una cruzada nacional para viajar por nuestro país, viajemos por México y sobre todo, compremos una artesanía mexicana", manifestó Miguel Torruco, titular de la Sectur, en un video publicado este jueves en su cuenta de Twitter.

"Con una artesanía que compre cada quien le hacemos el día a estos valerosos artesanos herederos del talento de nuestros antepasados. Ellos, con sus manos mágicas, han trascendido con la artesanía en todo el mundo", agregó.

Más temprano, Torruco reconoció que el sector turístico en México atraviesa por la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial.

"Esta pandemia ha sido tremenda para el turismo a nivel mundial y para nuestro país ha sido la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Me toca ahora ser secretario de Turismo para enfrentar esta problemática, pero vamos a salir adelante", dijo en entrevista para el noticiero matutino "Despierta" de Televisa.

El secretario comentó que ha habido bastantes cierres de negocios turísticos en México, pero todavía no hay una previsión sobre el nivel de mortandad de empresas en el sector tras la crisis sanitaria que provocó el coronavirus.

"Habría que esperar, cuando menos hasta agosto, que ya estén reactivados poco a poco el sector hotelero y restaurantero para cuantificar los daños y no adelantar vísperas para no pretender dar datos que no están al 100% estudiados", opinó.

El funcionario reiteró que los fines de semana largos van a continuar para detonar el turismo interno, "lo que dará la oportunidad de mayor integración y convivencia familiar". Esto luego de que a inicios de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso desaparecer los fines de semana largos para recuperar la memoria histórica.