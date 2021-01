Segunda ola de Covid afectaría recuperación de México en 2022: OCDE

Aunque se estima que la recuperación económica de México se alcanzará en el 2022, la proyección podría no alcanzarse a consecuencia de la segunda ola de contagios de Covid-19 que provocó el cierre de la economía, afirmó el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño. Con lo visto hasta ahora, se prevé que el impacto de la pandemia en el mundo terminará pronto, pero serán muy prolongados los efectos sobre la economía, la pobreza y la desigualdad.

"El problema que tenemos en México es que como tenemos una recaudación chiquita el gobierno es chiquito, porque además tenemos un gobierno que tiene que estar cuidadoso de no incurrir en mayores deudas, ¿Entonces qué sucede?, que finalmente nos vemos obligados a tener un gobierno pequeño que no tiene la capacidad de dar los servicios necesarios por la modesta recaudación", añadió.

Hay que luchar por aumentar el gasto en salud, los apoyos a pequeñas empresas, la recaudación de impuestos del 16%, porque en promedio los países de la OCDE recaudan el 34%, lo que implica que México debe de incrementar las políticas para aumentar los ingresos tributarios. Durante su participación en el Seminario del ITAM, el exfuncionario mexicano dijo que hay que ganarle la batalla al virus para luego recuperar la economía, pero lo que se espera es que en la primera parte del año se vivirá con el Covid-19. "En el caso de México, la contracción de 2020 estará cercana a 9% y esperamos una recuperación de 3.6% en 2021, el tema de recuperar el nivel de 2019, quizá tenga que esperar al 2022. El problema es que todas estas cifras proyecciones se ponen en duda por el coletazo por la segunda ola, la tercera ola, o como le digan, la segunda parte de la primera ola", afirmó.

Porque es indudable que "aumentan casos de contagios y hospitalizaciones, en algunos casos vamos para atrás como los cangrejos", dijo, porque a consecuencia de ello aumenta el confinamiento y se observa en todo el mundo que se prolonga el cierre de restaurantes, clubes deportivos, gimnasios, museos, teatros y demás negocios. Comentó que en el mundo se espera "una reacción vigorosa este año, pero en el fondo va a ser una reacción casi automática porque cayó tanto en 2020; el problema es que vamos a tener niveles de producción de 4% o 5% por debajo de lo que teníamos proyectado, yo les diría el impacto económico y de empleo y en materia de pobreza va a durar mucho más que la pandemia misma".

Por ejemplo, "en unos meses el Covid-19 destruyó todos los empleos que se crearon desde la crisis financiera de 2008, el desempleo se incrementó del 5% al 7.5% y el desempleo juvenil más del 14%" y a pesar de que todo iba bien, lamentó, en el tercer trimestre del año en diciembre nuevamente hay confinamiento en la capital de México. Lo que trajo muchos problemas como "impacto dramático" en el bienestar social, el sub empleo, la informalidad, los efectos de baja de ingresos en las clases medidas y en los vulnerables, es decir, "en los que trabajan en el sector informal, más del 60% de la fuerza laboral" de México.

Es necesario aumentar el presupuesto para combatir el virus y los programas de apoyo a las empresas para reactivarse, consideró, y además, apremió, se debe avanzar en las reformas estructurales que se tienen pendientes. Agregó que México tiene que escuchar el llamado de alerta y de avanzar hacia la descarbonización y hacia las energías limpias, porque uno de los principales objetivos es proteger el planeta, luchar contra el cambio climático. Y dijo que el gobierno debe mejorar la educación, porque en el mundo entero quedó claro que no estábamos preparados para enfrentar una situación como la actual.