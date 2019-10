Seguridad: factor a considerar al elegir una vivienda

Tradicionalmente, al decidir el mejor lugar para vivir, las personas buscan que haya parques, escuelas o transporte público, pero hoy incluyen un factor más: que la zona sea segura.

En México, la seguridad es actualmente uno de los principales criterios para tomar cualquier tipo de decisión residencial. "Una zona o colonia insegura tendrá menores niveles de plusvalía, lo que acentúa su grado de falta de liquidez inmobiliaria", señaló Leonardo González, analista de Real Estate del sitio inmobiliario propiedades.com.

Aunque suelen presentarse diversos tipos de delitos, como robo a transeúnte, asalto a comercios o robo de autos, pocas veces se desea pensar en uno de los más violentos que puede padecer un ciudadano: robo a casa habitación.

Y es que ese delito, además de dejar un grave daño al patrimonio de las personas, genera una profunda sensación de vulnerabilidad que afecta de manera permanente a quien desafortunadamente vive esa experiencia, y es al que están más expuestos quienes viven en una zona considerada insegura.

De acuerdo con un análisis del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), entre marzo, agosto y octubre del año pasado, fue cuando más robos sin violencia a casa habitación (es decir, el que suele presentarse en ausencia de los habitantes) se registraron en la Ciudad de México, especialmente en las colonias Del Valle Centro, Narvarte y Roma Norte.

En cuanto a la modalidad con violencia, fue en octubre, noviembre y diciembre cuando más casos se denunciaron ante las autoridades, particularmente en las colonias Jardines del Pedregal, Del Valle Centro y Roma Norte.

Sin embargo, esas colonias hoy se encuentran entre las que registran mayores precios en sus propiedades. Por ejemplo, la Del Valle, está en el Top 10 de las más caras en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con el Reporte del Mercado Inmobiliario Residencial CDMX 2019, realizado por Lamudi, para comprar una casa aquí se requieren ocho millones de pesos en promedio, y 5 millones de pesos para un departamento. En cuanto a rentas, la mensualidad promedio en la Del Valle es de 37,651 pesos para una casa y 18 mil para un departamento.

¿Qué define a una zona segura?

Más allá de la ubicación, el precio o el estrato social, hay varios factores que definen si una zona es segura o no, como la llegada de más personas o la actividad que haya en sus plantas bajas.

"Donde la gente sí ocupa los espacios públicos, donde hay escuelas y existen parques bien cuidados, y (por eso) la gente sale a caminar, suelen ser las zonas más seguras", explica José Shabot, director de la inmobiliaria Quiero Casa.

El ejecutivo señala que esa empresa busca llevar a cabo sus desarrollos en ese tipo de zonas porque la ubicación está muy ligada a la seguridad. "Definitivamente, la seguridad es fundamental para la compra de una vivienda, por eso nosotros analizamos cuidadosamente los índices delictivos de las colonias donde compramos predios", revela.

A su vez, la llegada de un desarrollo inmobiliario puede ayudar a mejorar la seguridad de una zona de la ciudad.

"En nuestros desarrollos buscamos tener plantas bajas activas. Nos hemos dado cuenta que los índices delictivos bajan si hay vista a la calle o si en la planta baja hay un comercio o un lobby. Así, la misma gente que vive ahí cuida la calle", describe Shabot.

Esto lo observaron en un desarrollo que hicieron en la colonia Morelos, en el rumbo de Tepito, el cual, desde tiempos de la Colonia, suele considerarse como uno de los más inseguros de la Ciudad de México. "Ahí hicimos un parque alrededor de nuestro desarrollo, mejoramos el equipamiento urbano y la iluminación, y nos dimos cuenta de que el índice de inseguridad bajó más de 30%", afirma.

Lo anterior se reflejó en el precio de las propiedades. "En este proyecto empezamos a vender en 800 mil pesos, pero las últimas viviendas las vendimos en un millón 600 mil. Lo que nos permitió vender al doble de precio fue que se mejoró la zona con la presencia de nuestro desarrollo y eso provocó que las personas estuvieran dispuestas a pagar más para poder vivir ahí", indica.

El impacto económico

El análisis del ONC advierte que la Ciudad México atraviesa su tercera crisis en materia de robo a casa habitación desde 1997: "En comparación con 2017, (en 2018) se registró un aumento de 14.3%. La ciudad ocupa el décimo lugar nacional en este delito y registra una tasa 35% superior a la tasa nacional", se indica en el estudio.

Asimismo, en el reporte presentado por Lamudi, se asegura que 91.4% de la población en la Ciudad de México se siente insegura sin importar si viven en departamentos, en conjuntos residenciales o en casa sola.

Pero a pesar de esto, todo parece indicar que los chilangos se aferran a vivir en su ciudad. "Si bien es cierto que la CDMX tiene inseguridad, las personas que viven aquí quieren vivir en ella, nada más que van a buscar una opción de vivienda en donde la ubicación es el factor más importante para comprar en este momento", opina Shabot.

Daniel Narváez, director de Mercadotecnia de Lamudi, dice que en los últimos años han detectado que las zonas con índices altos de inseguridad sí registran una disminución en la demanda.

"La zona oriente de la ciudad no tiene la demanda de otras y es la región que tiene los precios de mercado con menos crecimiento; es el caso de las alcaldías Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa, principalmente, y parte de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza", asegura.

De hecho, el reporte de Lamudi arrojó que, por ejemplo, los precios de los departamentos en venta en Iztacalco y en Tláhuac mostraron una variación porcentual de 14% a la baja en el precio promedio por metro cuadrado durante el año pasado.

Las ciudades seguras

Hasta hace unos años, se pensaba que la Ciudad de México se había convertido en una de las entidades más seguras del país; sin embargo, esto ya no es así. El portal propiedades.com difundió los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi durante el segundo trimestre de 2019, y en donde San Pedro Garza García, en Nuevo León, fue el lugar donde 80.9% de las personas encuestadas tuvieron una percepción positiva respecto a la seguridad.

Esto contrasta seriamente con el alarmante dato de que 73.9% de la población de las 70 ciudades consideradas opina que donde viven es inseguro.

En San Pedro Garza García, una casa cuesta 15.99 millones de pesos a la venta y 32 mil a la renta; mientras que un departamento se vende en 8.82 millones de pesos y se renta en 26, 348.

En segundo lugar está Mérida, Yucatán, con 69.8% de percepción de seguridad. Aquí, una casa en venta ronda el promedio de 2.13 millones y un departamento 1.8 millones; en cuanto a la renta, se ubican en 9,500 para una casa y 8,000 para un departamento, informa Propiedades.com.

La lista la completan San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Los Cabos, Baja California Sur; Durango, Durango; Puerto Vallarta, Jalisco; Saltillo, Coahuila; General Escobedo, Nuevo León; Campeche, Campeche, y Mazatlán, Sinaloa.

Empezar desde casa

La cruda realidad es que prácticamente cualquier lugar puede ser hoy objetivo de la delincuencia.

"En colonias que tienen una caseta y un vigilante en la entrada se meten a las casas y sacan las cajas fuertes dentro de los coches porque tienen el dispositivo para abrir automáticamente las puertas", apunta José Luis Terrero, gerente de Desarrollo de Negocios de alarm.com, un servicio de seguridad.

"Los delincuentes ya están muy avanzados. He visto que en las zonas de mayor plusvalía y de mayor nivel económico han vaciado departamentos.

"Por ello lo mejor es pensar también en proteger el hogar con cosas simples, como una luz que ilumina la calle, lo cual puede funcionar como disuasor para los delincuentes", recomienda.

Asimismo, contar con un sistema de alarma y monitoreo hoy es más económico que antes y con ventajas como poder ver el video de la puerta de la casa a través de un celular en cualquier lugar que se encuentre un usuario.

Además, ese tipo de instalaciones también sirven para evitar ser víctimas de la delincuencia. "Si una casa o un negocio tiene cámaras, es más probable que no entren los delincuentes o que se lo vayan a pensar dos veces; y si hace algún tipo de ruido fuerte o algo similar, eso disminuye muchísimo el riesgo de que elijan tu casa o local para robarlo", afirma Terrero.

"El hecho de que suene una sirena le da menos tiempo al delincuente y mejor se va a ir por el inmueble que no tenga un sistema de seguridad. Hay que recordar que con ellos siempre funciona la ley del menor esfuerzo: 'si no puedo en una, me voy a otra'", finaliza.



Lo que debes saber

Un decálogo que ayudará a que tu patrimonio y familia estén más seguros.

* Haz que no sea "rentable" robar tu casa: los delincuentes profesionales valoran la rentabilidad-riesgo de asaltar un domicilio (lo difícil que es entrar con el tamaño del botín), así que evita tener cosas como joyas o dinero en efectivo en tu domicilio y, si los tienes, aumenta la seguridad.

* Usa disuasivos en tu hogar: contar con iluminación en la calle o un sistema de alarma hace que un delincuente piense dos veces antes de entrar a robar.

* Nunca le abras a desconocidos: que no te preocupe ser descortés, si no conoces a alguien que toque a tu puerta, no le abras. Si se trata de servicios como mensajería o algún empleado de servicios como agua o luz, exige que se identifiquen plenamente. No creas historias que te convencen de pasar a usar el teléfono o el baño, mejor ofrece alternativas como llamar tú o indicarle dónde hay un baño público.

* Cierra siempre con llave: cuando estés en tu domicilio y, especialmente cuando salgas de él, cierra todas tus puertas con llave. Si estás dentro de tu casa, mantén la llave contigo y no la dejes pegada a la puerta. Invierte en cerraduras seguras y dales mantenimiento constante.

* Aprovecha la tecnología: hoy existen sistemas inteligentes para proteger el hogar, y algunos no son necesariamente caros, como una cámara que te permite vigilarla desde tu celular o asistentes virtuales tipo Alexa con los que, mediante una app, puedes encender las luces de tu casa desde cualquier lugar que estés y que no parezca deshabitada.

* Recuerda que las calles con actividad son las más seguras: las colonias en las que las plantas bajas son de comercios o recepciones suelen ser más seguras que aquellas en las que ese piso solamente está ocupado por estacionamientos. Mientras más actividad haya en las plantas bajas de una calle, más segura será. Considera esto al momento de elegir dónde vivir.

* No anuncies en redes que tu casa está vacía: las fotos en Instagram de tus increíbles vacaciones en familia pueden ser una señal para que los delincuentes sepan que tu casa está vacía, así que evita compartir ese tipo de información con desconocidos.

* Conoce a tus vecinos: la mejor forma de cuidar un vecindario es que todos los que viven en él se junten y puedan estar atentos a lo que pasa en él. Si los vecinos no se conocen entre sí, difícilmente detectarán movimientos atípicos o la presencia de personas ajenas.

* Identifica las zonas más seguras: el precio de las viviendas no determina el grado de seguridad que hay en un vecindario, así que busca informes y estudios que te dejen saber el índice de delincuencia que hay en la zona donde planeas vivir. Pon especial atención en si la tendencia de la inseguridad es al alza o a la baja.

* Fomenta el consumo local: costumbres sustentables como comprar en la tiendita de la esquina y comer en los restaurantes o fondas cercanos a tu casa hacen que la zona en la que vives sea próspera y se mantenga activa. Mientras más vida local haya en un vecindario, más seguro será.