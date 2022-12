Seguros médicos más caros en ciudades con hospitales grandes, informa Cofece

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Las primas de los seguros de gastos médicos aumentan en 12% cuando el asegurado vive en ciudades con hospitales privados grandes; sin embargo, eso no es garantía de que la atención sea de mayor calidad, de acuerdo con un estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En el Estudio de competencia y libre concurrencia en seguros de gastos médicos, la Cofece expuso que entre más competencia haya en el mercado de seguros de gastos médicos habrá mejores precios y mayor calidad en los servicios, por lo que sugirió publicar indicadores de precio-calidad de hospitales, entre otras cosas.

Para empezar, recomendó que "la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desarrolle y publique indicadores que midan la relación precio-calidad de los servicios hospitalarios" para que los asegurados de seguros de gastos médicos elijan un hospital en función de los costos y la calidad y no por la marca del hospital.

Con ello se quitará la idea de que el hospital más grande es sinónimo de la mejor calidad, porque como buena parte de los asegurados busca los hospitales grandes que se incluyen en su póliza, esto hace que éstos tengan menos incentivos para controlar sus costos.

Otra de las recomendaciones que hace la Cofece es que los hospitales privados utilicen las guías de práctica clínica de la Secretaría de Salud para que los consumidores tengan información sobre el tratamiento a seguir en cada padecimiento.

Se pide también que la Secretaría de Hacienda promueva que cada asegurado pueda conservar la antigüedad de su seguro a pesar de que cambie de compañía.

"Los consumidores enfrentan altos costos al cambiar de aseguradora, por lo que permanecen atados con la primera aseguradora con la que contrataron un producto, aunque la prima aumente con cada renovación de la póliza", aseguró la Comisión.

Que se permita que los asegurados cancelen anticipadamente sus pólizas en cualquier momento sin penalización y que se devuelva la prima no devengada, excluyendo el gasto de expedición.

También pidió que se prohíban los premios, bonos o comisiones contingentes que reciben los agentes al cumplir una meta de ventas de un mismo plan o una misma compañía, porque esto los induce a tratar de vender un plan específico, sin que sea el más adecuado para el consumidor.

En el estudio explicó que "la presencia de hospitales de más de 100 camas aumenta los precios de las primas de las pólizas en 12%. Además, un aumento en la concentración de las aseguradoras da lugar a una disminución de los precios hospitalarios proporcionalmente mayor que el aumento en estos precios por una mayor concentración de los hospitales".

Para la Comisión "cuando los consumidores no son capaces de comparar adecuadamente las diferencias en precios y calidad de los productos que adquieren, la intensidad de la competencia disminuye o se traslada hacia otras variables como la publicidad o fuerza de venta, que no necesariamente mejoran el bienestar social".