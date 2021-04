Senado avala Ley de Publicidad; promueve transparencia en el mercado

El pleno del Senado aprobó la expedición de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas en Materia de Contratación de Publicidad, que promueve la transparencia en el mercado de la publicidad, así como la prevención y combate a prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes y los consumidores.

En la exposición de motivos, se advierte que hay una considerable falta de transparencia en el mercado de publicidad, que genera conflictos de interés por parte de las agencias de publicidad, al tener un incentivo para seleccionar del medio que le otorga la mayor remuneración, aun cuando pueda no corresponder al mejor interés del anunciante que lo contrató.

Los legisladores coincidieron en que este tipo de prácticas distorsionan el funcionamiento del mercado de la publicidad y en última instancia, afectan negativamente el bienestar de los consumidores.

Así, las agencias de publicidad deberán tenerse como mandatarios de los anunciantes, que únicamente pueden adquirir espacios publicitarios por cuenta y orden de un anunciante y, por ende, no pueden obtener espacios publicitarios por cuenta propia para su venta a un anunciante.

Además, plantea instaurar una serie de obligaciones aplicables a los procesos de contratación, como la relativa a aquella que el medio deberá enviar directamente al anunciante, tales como la factura por concepto de la venta de los espacios publicitarios y anexo a ésta, deberá entrega la información desagregada de los servicios prestados y los precios unitarios cobrados.

Esta ley será aplicable a los actos, contratos, convenios, acuerdos o procedimientos que celebren entre sí dos o más de los agentes económicos. Una agencia que presta servicios a los anunciantes no podrá simultáneamente prestar servicios a los medios ni adquirir espacios publicitarios por cuenta propia para su posterior venta a un anunciante.

La agencia que no cumpla con esta ley se le impondrá una multa de hasta del 8 por ciento de sus ingresos. Se propone que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sea la autoridad competente responsable de sustanciar y procesar las denuncias derivadas de posibles violaciones a las disposiciones de esta ley. La minuta aprobada fue enviada a la Cámara de Diputados.