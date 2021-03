Sener impugna suspensiones concedidas por juez a reforma eléctrica

La Secretaría de Energía (Sener) impugnó las primeras suspensiones concedidas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, con las que frenó la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

En los amparos tramitados por empresas como Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, la Sener presentó recursos de queja contra las suspensiones provisionales.

En consecuencia, los recursos serán enviados a un Tribunal Colegiado Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con jurisdicción en toda la República, para que resuelva si las suspensiones provisionales fueron concedidas conforme a Derecho.

En los amparos el juez Gómez Fierro no ha dictado sentencia interlocutoria para definir si concederá las suspensiones de manera definitiva.

En consecuencia, si el tribunal Colegiado revoca las suspensiones provisionales, el juez no tiene impedimento para concederlas de modo definitivo y si las concede antes de que los magistrados resuelvan, deberán desechar los recursos de la Sener.

De ocurrir esto, las medidas tendrán vigencia hasta que el juez dicte sus sentencias de amparo.

Es decir, ninguna de estas determinaciones implica la concesión de amparos pues los trámites de los juicios apenas están comenzando.

Las suspensiones impugnadas tienen efectos generales, es decir, no sólo benefician a las empresas que pidieron amparo por considerar la reforma eléctrica como violatoria de sus derechos económicos sino que benefician a todo el sector.

El juez Gómez Fierro señaló que esto es para evitar dar una ventaja competitiva a los quejosos frente al resto de los participantes en el sector eléctrico.

Las suspensiones provocaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitara al ministro presidente Arturo Zaldívar, que iniciara una investigación contra el juez Gómez Fierro.