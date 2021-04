Separación de Telmex se concretó: IFT

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que es falso que no se haya concretado la separación funcional de Telmex y Telnor a causa de la Covid-19 como asegura la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos de América (USTR, por sus siglas en inglés).

La división de Telmex se concretó en marzo del año pasado dentro del plazo otorgado por el regulador a la empresa, sin que existiera ampliación o suspensión alguna sobre dicho plazo, indica el IFT en un comunicado.

"Una vez concluido el periodo de implementación de la separación funcional, el IFT ha dado seguimiento al cumplimiento de la regulación asimétrica por parte de todos los agentes económicos a quienes les aplica, incluidas las empresas mayoristas", detalla.

De acuerdo con el regulador, el Informe de Estimación del Comercio Nacional 2021 sobre Barreras al Comercio Exterior emitido recientemente por la USTR menciona que el proceso de separación funcional de Telmex y Telnor no se concretó en marzo de 2020 debido a que tuvo que ser suspendido a causa de la pandemia e insta a que se fije una nueva fecha, tan pronto como sea posible, para que se implemente en su totalidad.

"El IFT lamenta que desde una oficina de alto nivel del gobierno de Estados Unidos de América se emita desinformación como la referida, la cual afecta la visión sobre el actuar de este órgano regulador y su desempeño en el ámbito internacional".

Asimismo, el instituto solicita a la USTR una rectificación a los señalamientos referidos y pide que en el futuro establezca contacto con el IFT para no incurrir nuevamente en la difusión de información errónea.