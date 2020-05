"Servicios, sector que se recuperará rápido y dará más empleos"

El sector de servicios será el que más resentirá el shock económico de la pandemia por Covid-19, pero será el que más pronto se reactivará y dará más empleos, estimó el Grupo Financiero Monex.

"Consideramos que los servicios serán los que tendrán la caída más profunda, pero también serán los que reaccionen de manera más rápida, una vez que se normalice la actividad económica", indicó el economista del grupo, Marcos Arias.

Durante la conferencia virtual "Perspectivas económicas y bursátiles para México" de Grupo Financiero Monex, el especialista informó que ajustaron su pronóstico para este año de una caída de 6% a un desplome de 9.2%. Estableció que ante un shock tan grande, habrá una normalidad progresiva.

Señaló que la paralización completa se ha visto en industrias como la de alimentos y servicios en su formato de restaurantes y atención al público como la turística. Pero pueden ser industrias más versátiles durante la emergencia, indicó.

Refirió que los servicios están más asociados a las pequeñas y medianas empresas, con estructuras ágiles y daño más permanentes, pero se espera que las personas encontrarán empleo en el sector servicios.

El turismo tendrá un par de años difíciles, sin embargo, apuntó que se estima que pueda volver a renacer. En tanto, los sectores que más tardarán en recuperarse, serán los que tengan requerimientos altos de inversión como el de la construcción.

Mencionó que Zoom, empresa que se ha hecho famosa ahora por los enlaces virtuales, hace 10 días su valor de mercado había superado a las siete aerolíneas juntas más importantes en el mundo.

Para ilustrar su relevancia, comentó que mientras Zoom contaba con 2 mil 500 empleados a nivel internacional, una sola compañía aérea por ejemplo, Lufthansa, tiene 125 mil trabajadores. "Zoom es una de las empresas más productivas a través de la inversión y esfuerzos, difíciles de encontrar", afirmó.

Marcos Arias dijo que si bien los sectores tradicionales van a seguir siendo importantes para mantener fuentes de empleo y los estándares de vida, está claro que "apostarle al pasado" no será una buena idea para avanzar.

Advirtió que mientras que el crecimiento global en los próximos 10 años será de 3.3% en promedio, en México no superará el 2%.

"Esto tendrá implicaciones para México; en la transición energética con ideas distintas, y sumado a las estrategias de innovación, va a ser difícil que México supere un crecimiento promedio de 2% en los próximos 10 años", alertó.

El especialista hizo ver que la magnitud de Covid-19 es enorme y que todo el mundo está pasando por esta situación; no es exclusivo de México.

"No es que nos haya abandonado la Virgen de Guadalupe, pero sí hay que reconocer el problema en su justa dimensión, y muchos países, incluido México, se están enfrentando al reto económico más importante en los próximos 100 años", enfatizó.