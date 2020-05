SHCP publica convenio para extinguir fideicomisos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el nuevo modelo de contrato de Fideicomisos y del convenio de extinción 2020.

Con el fin de darle trámite a la liquidación y terminación de los Fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter general ordenado por el Ejecutivo mediante decreto el pasado 3 de abril, la dependencia publicó los formatos.

Para el caso de los fideicomisos que van a desaparecer, la SHCP emitió un documento de cinco hojas mediante el cual, la dependencia firma en su calidad de fideicomitente como representante de la Administración Pública Federal y el fiduciario de la secretaría o entidad que tenía la responsabilidad del mandato que desaparecerá.

El fiduciario representante del fideicomiso debe hacer constar que a la fecha no se le adeuda cantidad alguna por concepto de gastos, impuestos, derechos, honorarios, comisiones y demás erogaciones que se generaron en virtud de los servicios prestados por la operación del Fideicomiso, por lo que no se reserva reclamación, ni acción, presente o futura, en contra de la SHCP.

También queda de manifiesto que no existen a su cargo obligaciones a favor de terceros derivadas del cumplimiento de los fines del Fideicomiso como personal contratado por su parte, deudas pendientes de pago, obligaciones de carácter civil, laboral, mercantil, fiscal o de cualquier naturaleza, así como tampoco bienes muebles e inmuebles o derechos en su patrimonio fideicomitido.

Debe hacer constar que no se encuentra sujeto a ningún proceso judicial o extrajudicial en materia laboral, mercantil, civil, penal o administrativa y que no existen poderes otorgados a persona alguna.

El encargado del Fideicomiso en extinción, entregará a las instancias fiscalizadoras o de cualquier otra naturaleza que lo soliciten, la información o documentación que se encuentre bajo su resguardo, así como darán cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Para el caso de los mandatos que seguirán operando, la SHCP publicó el nuevo modelo de Fideicomiso público no considerado entidad paraestatal.

Se trata del nuevo contrato que deberá ser firmado entre Hacienda y la unidad responsable que está a cargo del Fideicomiso con tres diferentes opciones dependiendo de la situación.