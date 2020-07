Sheinbaum analizará iniciativa contra apps de hospedaje turísticas

Tras la iniciativa de ley para desaparecer en la Ciudad de México las plataformas de hospedaje turísticas, como Airbnb, que presentó la diputada de Morena, Leticia Estrada Hernández, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que aún desconoce lo que se plantea en la propuesta.

Sin embargó recordó que este año se aprobó el impuesto sobre hospedaje que tiene que pagar este tipo de aplicaciones.

"En este caso no conozco la iniciativa de ley y vamos a platicar con la secretaria de Gobierno, que está en coordinación con ellos (los legisladores). Este año, ellos tienen, vino la pandemia, a partir de este año tienen que pagar un impuesto sobre hospedaje, que no estaban incorporando en años previos, y eso se legisló con el Congreso, en la Ley de Ingresos en el Código Financiero a propuesta del Gobierno de la Ciudad de México", dijo.

Destacó que este planteamiento es por parte de los diputados de Morena, pues tienen el derecho de hacer propuestas de leyes, y a pesar de que hay coordinación entre el poder ejecutivo y el legislativo, son autónomos.

"No quisiera generar mayor discusión en este tema, hasta no conocer realmente la iniciativa que están planteando. Airbnb y otras aplicaciones telefónicas han sido muy importantes en todo el mundo, pero hay que ver qué es lo que está planteando en el caso del congreso para estas aplicaciones", comentó.