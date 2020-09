Sí al trabajo en casa: encuesta de Getty Images

La pandemia del coronavirus ha obligado a replantearse todo: desde las formas de estudiar y trabajar hasta las prioridades y las formas de vida. Y muchos de los cambios derivados de esta crisis internacional de salud llegaron para quedarse, para bien o para mal.

Esas son las conclusiones de la encuesta Visual GPS; realizada por Getty Images, líder mundial en comunicación visual, aplicada a más de 10 mil consumidores y profesionales de 26 países y que se publicará este martes. EL UNIVERSAL obtuvo un adelanto.

Un 97% de los encuestados cree que la pandemia de Covid-19 tendrá consecuencias de largo plazo: 55%, por ejemplo, cree que más personas trabajarán desde casa en el futuro.

Otro de los sectores que se vio impactado por la pandemia, además del de la salud, es el de la educación. Millones de estudiantes se vieron obligados a cambiar las clases presenciales por virtuales, y la pandemia demostró que no todos estaban preparados para ello. La encuesta Visual GPS revela que 46% cree que los sistemas educativos dedicarán más recursos al aprendizaje en línea y a distancia.

A nivel personal, la pandemia forzó a reevaluar prioridades y formas de vida y esa tendencia continuará, a decir por 49% de los encuestados.

La gran mayoría (83%) coincide en que los dispositivos móviles: celulares, tablets, laptops, los ayudan a mantenerse conectados con lo que pasa en el mundo. Y 79% opina lo mismo sobre la conexión con sus seres queridos.

Pero no todo son noticias positivas. Los encuestados mostraron que existe una preocupación real por el uso excesivo y la creciente dependencia respecto de la tecnología. Las búsquedas en línea del término "desintoxicación digital" crecieron 153% y 36% de los que participaron en el sondeo Visual GPS dijo que algunas de sus relaciones se han visto dañadas por la tecnología.

A decir de Craig Peters, director ejecutivo de Getty Images, "la pandemia que vivimos ha hecho que el mundo cambie, impulsando a la fuerza laboral mundial en línea y haciéndonos aún más dependientes de la tecnología". Sin embargo, añadió, la encuesta demuestra que si bien "las asociaciones positivas con la tecnología han aumentado, eso no significa que ellos quieran estar conectados las 24 horas del día, los siete días de la semana. Información como esta se puede convertir en puntos de contacto visuales que resuenan con el público".