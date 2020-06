Sin posibilidad de reabrir, 10 mil negocios en Jalisco

En Jalisco al menos 10 mil negocios no resistieron el confinamiento impuesto por la pandemia de Covid-19 y este lunes no lograron regresar a la actividad económica; según un sondeo realizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turisma de Guadalajara (Canaco), en su mayoría son empresas dedicadas a los servicios y encabezados por mujeres.

El presidente de la Cámara de comercio, Xavier Orendáin De Obeso, explicó que el cierre de estas "unidades económicas", entre las que hay negocios formales e informales, representa la pérdida de entre 40 mil y 70 mil empleos.

"Te diría que principalmente son del sector servicios, por ejemplo estéticas, servicios de banquete, organización de eventos, gente que hacía estantes para ExpoGuadalajara, gente que hacía escenografía, agencias de modelos; son señoras, en muchísimos casos jefas de familia que encabezaban un pequeño emprendimiento y ante la disminución de trabajo ante el cierre de 93 días ya no ven viable regresar a la operación", señaló.

El sondeo se concluyó el viernes 12 de junio, tres días antes del inicio de la llamada Fase de la Responsabilidad Individual del plan del de gobierno de Jalisco para reactivar la economía; según los datos estatales el lunes 5 de junio se sumaron 30 mil personas a sus labores, con lo que se habría recuperado el 80% del millón 800 mil empleos formales que existían en el estado hasta antes de la pandemia.

Orendáin consideró que esta reapertura es importante, pero recordó que de acuerdo con la información que se recaba en la bolsa de trabajo de Canaco, se sabe que que muchos de los pequeños emprendedores que perdieron su negocio ahora están buscando contratarse en algún otro sitio.

Opinó que al igual que se ha dado apoyo desde el gobierno y la sociedad a la gente que no tiene que comer y a quienes tenían un empleo informal, se tiene que apoyar a quienes perdieron su negocio.

"Aquí hay 10 mil sueños y 10 mil proyectos que tenemos que ayudar a reconvertirse, y hay varios proyectos: nosotros tenemos un programa que se llama ´Reinicia tu negocio, reconvierte tu negocio´, nuestros hermanos del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara sacaron el ´Hospital Pyme´, y yo sí esperaría que dentro de las reglas de operación de los programas del gobierno del estado que están por anunciarse pueda haber una bolsa específica para todos estos sueños que se vieron truncados", dijo.

Pero el empresario indicó que no todo se resolverá con apoyos y por eso es urgente que el gobierno de Jalisco comience a inyectar los 6 mil 200 millones de pesos de la deuda que solicitó para afrontar la contingencia económica provocada por la pandemia y así generar liquidez.

"Nosotros estamos pugnando porque los programas de gobierno y los recursos de deuda que se contrataron en Jalisco fluyan lo más pronto posible para que al momento que la gente salga a la calle haya dinero circulante, es decir, no solo se trata de abrir con toda seguridad las plazas comerciales y los corredores comerciales, sino que se trata de que la gente recupere un poco su liquidez para que pueda satisfacer sus necesidades básicas", concluyó.

Más de 100 días fuera. El primer día de abril, el gobierno de Jalisco ordenó el cierre de todos los negocios dedicados a actividades no esenciales, advirtiendo que si alguno abría para dar servicio, sería sancionado por las autoridades.

Las actividades que sí estuvieron permitidas son las necesarias para atender la emergencia sanitaria como las que tienen que ver con la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sistema nacional de salud. También las que participan en su abasto, servicios, y proveeduría.