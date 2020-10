Slim pierde mercado de internet en México

Teléfonos de México (Telmex) ha perdido clientes en el servicio de internet residencial y ahora cuenta con 46% de este negocio, de acuerdo con cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a diciembre de 2019.

Este dato coloca a este segmento de negocio de la empresa que pertenece al grupo de América Móvil debajo del porcentaje para considerarla preponderante.

Sin embargo, la métrica sobre preponderancia en telecomunicaciones contempla los servicios del sector en su conjunto, lo que incluye telefonía fija y móvil, internet fijo, residencial y empresarial, e internet móvil.

Ahora, la empresa de Carlos Slim tiene 7.5 millones de usuarios de internet fijo residencial lo que significa que la empresa perdió 500 mil clientes en un año.

En tanto, su competencia ha ganado usuarios, de manera que Televisa pasó de 25% del mercado en 2018 a 27.2% al cierre del año, con lo que alcanzó 4.4 millones de clientes.

En tercer sitio se encuentra Megacable con 17.2% del negocio para llegar a 2.7 millones de usuarios, seguido por Totalplay con 8.7%, es decir un millón de suscriptores en el servicio.

En cuanto al mercado total de internet fijo, Telmex ha perdido 21.4 puntos porcentuales al pasar de 71.4% de mercado a 50% en seis años, de acuerdo con datos del regulador.

A pesar de que el confinamiento por la pandemia del Covid-19 llevó a los mexicanos a trabajar y estudiar desde casa, en el segundo trimestre del año Telmex sumó sólo 64 mil adiciones netas de banda ancha.

Mientras que Televisa tuvo 252 mil adiciones netas de banda ancha entre abril y junio de este año, y Megacable, 206 mil.

Por otra parte, la concentración de mercado medida de acuerdo al Índice Herfindahl-Hirschman (IHH), en el que 10 mil representa un monopolio y uno significa un mercado en competencia; ha caído en el segmento de banda ancha fija.

Jorge Bravo, analista de Digital Policy and Law, comentó que el regulador debe ser más flexible y analizar mercado por mercado, en este caso, no sólo el residencial sino por estados.

"Estoy seguro que en varias entidades, sobre todo en la Ciudad de México, Telmex ya no es preponderante, por lo tanto debería de abrirse la competencia del servicio de manera local y no con criterios solamente nacionales", opinó Bravo.

Destacó que es mérito de la competencia que logre atraer a clientes con ofertas, incluso, la pandemia debió ser una oportunidad para brindar internet más veloz mayor capacidad y le hizo, de alguna manera, perder participación de mercado a Telmex.

Datos del IFT señalan que en diciembre de 2013 la cifra era de 5 mil 168 puntos y para el cierre de 2019 el dato cayó a 3 mil 396 puntos.

El IFT tenía previsto dar a conocer la revisión bienal al agente económico preponderante, en este caso de telecomunicaciones que es América Móvil; sin embargo, aunque el proceso sigue su curso, el instituto regulador no ha informado sobre el resultado de este análisis.

En el mercado de telefonía fija, con el que generalmente se ofrece el servicio de banda ancha empaquetado, Telmex también ha perdido mercado, aunque a un ritmo menor.

En 2013, Telmex registró una cuota de mercado de 69.8% y para diciembre de 2019 la cifra era de 52.4%.