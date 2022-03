Sólo 2 de 71 aerolíneas en México son lideradas por mujeres

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Apenas dos de las 71 aerolíneas comerciales de pasajeros que operan este año en México tienen a una mujer en la máxima posición laboral.

Así lo reveló un documento presentado por el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) de la mano del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), con la participación de doctorandos de la Universidad Anáhuac Cancún.

Las únicas dos compañías que son comandadas por una mujer son la aerolínea chilena LATAM Airlines y la estadounidense Delta, explicó Francisco Madrid, director del Cicotur y exsubsecretario de Turismo federal.

A propósito del Día Internacional de la Mujer, el Cicotur dio a conocer un documento preliminar sobre los "Retos y oportunidades en materia de paridad de género en la industria de la hospitalidad", en el que mostró que apenas 7.7% de las cadenas hoteleras nacionales tiene a una mujer ocupando la máxima posición jerárquica, y 4.4% en el caso de las cadenas extranjeras.

La menor participación femenina en posiciones directivas responde a varios factores, como el hecho de que suele haber menos candidatas para cubrir vacantes directivas; limitaciones al cambio de residencia debido a los roles tradicionales de cuidado asignados a las mujeres en México (hijos y adultos mayores); y porque los hombres suelen estar menos dispuestos a cambiar su residencia y trabajo ante una oportunidad laboral de su compañera o esposa.

La menor presencia de mujeres en comités directivos sugiere que hay menos mujeres para ser promovidas; además, no existen políticas laborales integrales que apoyen la mayor participación de las mujeres en posiciones directivas, por ejemplo: guarderías, cuidado de adultos mayores y oportunidades laborales para la pareja en caso de movilidad.

Las organizaciones no suelen privilegiar un balance entre calidad de vida y desempeño laboral, explicó el Cicotur.

En los 48 años de existencia de la Secretaría de Turismo (Sectur), solo una de cada tres personas que han ocupado la cartera de la dependencia han sido mujeres.

Ninguna de las presidencias de las Comisiones de Turismo en las Cámaras de Diputados y Senadores es ocupada por una mujer, reportó el centro.

"A pesar de los avances, es pertinente reconocer la disparidad en el empleo en la industria de la hospitalidad, particularmente en posiciones directivas. La disparidad no se superará como resultado de la inercia", señaló.

Desde su perspectiva, se requiere definir políticas públicas y privadas que favorezcan la reducción de obstáculos para que las mujeres puedan incorporarse con una mayor presencia en las posiciones directivas de la industria, así como flexibilidad y balance entre calidad de vida y compromiso laboral.

Durante la formación académica, es necesario impulsar programas de prácticas profesionales, estadías y mentorías en áreas directivas en conjunto con el sector privado.

El turismo es la segunda actividad que ofrece más empleo a mujeres en México, con 58.4% del total de plazas ocupadas por el género femenino, sólo detrás de la educación y salud, en el que 63.9% de los puestos son ocupados por mujeres.

En cambio, la industria de la construcción se encuentra al final, con una participación de apenas 3.9%, seguida de la agricultura, con 10%, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social retomadas por el Cicotur.