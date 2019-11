Standard and Poor's prevé mayores riesgos fiscales para México en 2020

La calificadora Standard and Poor's aseguró que en 2020 se esperan mayores riesgos fiscales que afectarían en países como México, China, Australia, Argentina y Brasil.

"Los riesgos crediticios están aumentando en todas las regiones. En 2020, esperamos mayores riesgos entre los gobiernos locales en todas las regiones, pero especialmente al observar el desempeño presupuestario y la flexibilidad presupuestaria en Australia, China, Suecia, México y Brasil", dijo la agencia.

En ese sentido, explicó que las crecientes presiones operativas y de gasto de capital desafiarán a los gobiernos locales a recaudar más impuestos o recibir ingresos adicionales de los niveles superiores del gobierno, si quieren evitar tendencias de deuda insostenibles. En el caso específico de México, Standard and Poor's detalló que un nuevo debilitamiento en 2020 de la tasa de crecimiento económico podría dificultar las transferencias federales.

"Esperamos que el crecimiento de la deuda permanezca modesto en general en 2020 ya que los gobiernos locales son todavía reacios a pedir prestado para capital financiero de programas", dijo la firma.

En opinión de Standard and Poor's, el escenario económico del año próximo podría mantener el retraso de grandes proyectos de infraestructura o aumentar la dependencia de los gobiernos locales del financiamiento federal.