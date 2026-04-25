Sube el estímulo a Magna; baja a diésel

Ciudad de México.- Por segunda semana consecutiva, los consumidores de la gasolina Premium no tendrán subsidio, mientras que será mayor para la Magna y menor para el diésel.

La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer los porcentajes, los montos del estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) para los combustibles automotrices vigentes para la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2026.

En una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), indicó que a partir de este sábado el estímulo fiscal para los consumidores de gasolina regular o Magna será de 15.68% equivalente a 1.05 pesos que pondrá el gobierno federal.

Significa un incremento respecto a la semana previa cuando fue de 11.67%.

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Así, los consumidores de la gasolina más popular pagarán una cuota del IEPS reducida de 5.6496 pesos por cada litro que carguen en las estaciones de servicio.

Para el caso del diésel, se mantiene el estímulo fiscal para los autotransportistas, aunque baja en comparación a la semana que está por terminar al pasar de 43.17% a 33.22% equiparable a 2.4458 pesos.

En cambio, para los automovilistas que usan la gasolina roja o Premium, el estímulo fiscal será de 0%, con lo cual pagarán la cuota completa del IEPS de 5.6579 pesos por cada litro.