Sube robo en camiones que transportan alimentos durante cuarentena

Después de algunos meses con indicadores a la baja, durante el confinamiento que se vive en el país como medida sanitaria ante la pandemia de Covid-19, se ha registrado un aumento de 10% en el robo de autos y de 25% en camiones, de acuerdo con la firma especializada en recuperación de autos, LoJack México.

"Hace unos tres meses empezamos a tener cifras muy alentadoras sobre todo en la parte central de la república donde empezamos a ver un decremento, pero a partir del confinamiento hemos tenido un incremento muy marcado en vehículos pesados, sobre todo", señaló el director de la empresa, David Román.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo explicó que en el caso de los vehículos pesados que son robados, los delincuentes están tomando las unidades de transporte de insumos básicos, mayormente alimentos y bienes muy indispensables para la población.

"Desafortunadamente se ha incrementado en casi todo el país, pero hay zonas que se han visto mucho más sensibles a este fenómeno. Curiosamente dos municipios que no reportaban estos niveles tan altos, Zapopan y Guadalajara, empiezan a tener problemas muy serios y obviamente el corredor México-Puebla sigue siendo un foco muy importante para estas bandas", explicó.

En el caso de robo de automóviles, los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl en el Estado de México se mantienen con los mayores índices en este delito.

"Siempre cuando hay un momento de crisis es un caldo de cultivo para poder salir y delinquir por parte de las bandas organizadas. Otra parte muy importante es que la Guardia Nacional y todos los cuerpos del Ejército estaban apoyando en patrullajes y asuntos que nos permitían elevar la seguridad. Ahora están enfocados al Plan DNIII y baja el apoyo que dan a otros sectores", explicó.

Ante este fenómeno, el directivo dijo que se está recomendando a la población, ante la gran cantidad de vehículos que no tienen lugares de estacionamiento y que están en la calle, que cuiden ese patrimonio porque en este momento son las más vulnerables.

Román aseguró que LoJack México mantiene niveles de recuperación de unidades de 85%, por encima del 40% promedio del mercado en otras condiciones de operación.

La firma reconoció que la complicada situación económica que empiezan a enfrentar algunos de sus clientes, la firma ha diseñado programas de financiamiento a fin de que se refuerce la seguridad en automóviles y unidades pesadas.

"Sabemos que los clientes y las personas que nos están buscando no tienen en este momento la mejor situación financiera. Estamos ofreciendo paquetes donde se instalamos el servicio y empezamos a cobrar en uno o dos meses. Se está sanitizando el vehículo y para los clientes del sector empresarial también estamos haciendo planes a la medida. En este momento lo más importante es que tengan un dispositivo instalado para recuperar su unidad", dijo.