Suben exportaciones a EU

Ciudad de México.- Las mercancías con la etiqueta Made in Mexico, excluyendo las petroleras, que cruzaron hacia Estados Unidos alcanzaron un valor de 85 mil 194 millones de dólares entre enero y febrero.

Esta cifra significa un incremento de 12.1% frente a los envíos del mismo periodo de 2025 y se trata del mejor arranque de año desde 2023, cuando las exportaciones aumentaron 12.5%, de acuerdo con cifras que el Inegi dio a conocer este viernes.

El resultado se debe al aumento de 22.9% en las ventas de computadoras, maquinaria, componentes, equipo médico y productos agropecuarios, ya que las exportaciones automotrices se redujeron 12.3%. Para cruzar la frontera norte, los vehículos y autopartes pagan un arancel de 25% sobre el contenido que no sea estadounidense.

Las exportaciones canalizadas al resto del mundo marcharon a mayor velocidad, cuyo valor fue 23% superior al primer bimestre de 2025, impulsadas por la aceleración de la industria automotriz, que disparó sus envíos 37.9%.

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Analistas destacaron que en los siguientes meses se desarrollarán diversos eventos que impactan la política comercial.

Desde su perspectiva, el hecho de que los bienes que cumplen con el T-MEC están exentos de los aranceles bajo la Sección 122 ha sido un punto de apoyo clave para las exportaciones manufactureras, permitiendo que la ventaja relativa de México frente a otros países continúe.

Respecto al conflicto en Medio Oriente, analistas de Banorte señalaron que el comercio global está viviendo una disrupción desde que comenzó marzo ante la caída en los envíos de energéticos a través del estrecho de Ormuz.

El impacto inmediato es en los precios de los energéticos dada su importancia en la proveeduría mundial de petróleo, explicaron.