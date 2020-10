¿Subirá precio de telefonía e internet ante alza en espectro?

El espectro radioeléctrico es el recurso que usan las empresas de telefonía e internet móviles para brindar estos servicios a los usuarios finales.

El Ejecutivo había propuesto un incremento en el precio que pagan estas empresas año con año por usar el espectro de 56.5%; sin embargo, la Cámara de Diputados disminuyó el aumento a sólo 3.5%.

Un alza en el costo del espectro influye en el aumento de los precios de los servicios de telefonía celular e internet pues las empresas lo trasladan a los usuarios finales.

Tras la decisión tomada este lunes por los legisladores, Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU), explicó que el incremento se equipara a la inflación.

¿Qué significa esto? Que los precios de estos servicios se mantendrán como los conocemos hasta ahora, es decir, se mantendrán al margen de la inflación.

Sin embargo, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), subraya que los usuarios mexicanos no podrán gozar de servicios de mayor calidad y a precios más asequibles.

Además, indica que se incrementará la brecha digital para los ciudadanos que todavía no cuentan con servicios de telefonía e internet móviles.

Hasta ahora, la tarifa más económica en pospago o planes mensuales es de Mega móvil de Megacable cuyo costo al mes es de 100 pesos, seguido por Telcel con una oferta de Telcel de 199 pesos mensuales.

Mientras que en prepago o recargas, la oferta de tarifa única de menor precio es de Six Móvil y Soriana Móvil que permiten recargas desde 5 pesos para tener servicios móviles.