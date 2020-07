Sufre ataque cibernético firma de mensajería iVoy; acceden a correos

La empresa de mensajería iVoy informó que identificó un acceso no permitido en su base de datos como parte de un ataque que se ha dado a nivel global y a diversas empresas.

"De manera inmediata han sido activados todos los protocolos de seguridad dentro de nuestras plataformas digitales", asegura la empresa en un mensaje colocado en su cuenta de Twitter.

La empresa garantiza que sus clientes "pueden estar tranquilos", pues sus datos personales están seguros y ningún usuario ha sufrido impacto en su perfil de cliente.

Sin embargo, menciona que "las personas no autorizadas tuvieron acceso específicamente a correos y contraseñas encriptadas".

IVoy trabaja en actualizaciones, pruebas y validaciones para garantizar la protección de datos de su base de datos para que este incidente no se repita.

Además, recomienda a sus clientes actualizar sus contraseñas y si la utilizan en otros sitios web, también modificarla.