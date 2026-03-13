Sufren un jueves negro los mercados mundiales

Ciudad de México.- Los mercados internacionales mostraron este jueves renovados signos de preocupación por la situación derivada del conflicto en el Medio Oriente, especialmente por las tensiones en el estrecho de Ormuz y los crecientes precios del petróleo.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sufrió una fuerte caída de 2.18%, tras dos jornadas al alza, que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a las 66 mil 85.81 unidades.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió 739 puntos, hasta los 46.677; el selectivo S&P 500 bajó un 1,52 %, hasta los 6.672 enteros; y el tecnológico Nasdaq restó un 1,78 %, hasta las 22.311 unidades.

La Bolsa de NY sigue mostrando signos de preocupación por la situación derivada del conflicto en Oriente Medio, especialmente por las tensiones en el estrecho de Ormuz. El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 9,72 %, hasta situarse en 95,73 dólares el barril.

En el mercado cambiario, Bloomberg reportó que el tipo de cambio cerró en 17.86 pesos por dólar al mayoreo, una caída de 21 centavos para la moneda mexicana. Al menudeo cerró en 18.32 en Banamex, 18 centavos más que el miércoles.

En otros mercados, el oro cayó 0.34%, a 5 mil 160 dólares por onza, y la plata subió 0.90%, a 86.30 dólares.