Sugieren tener cuidado en 'Buen Fin' para no perjudicar capacidad crediticia

El Buen Fin también se trata de comprar de manera informada, no gastes más allá de tus posibilidades de pago, de lo contrario podrías ver perjudicada tu capacidad crediticia en un futuro.

Para esta temporada, la recomendación es identificar tus necesidades y comprar lo que te hace falta.

Como cada año, en noviembre los comercios en México se preparan para ofrecer sus mejores ofertas, cuatro días seguidos para aprovechar grandes descuentos y ahorrar en grande, justo a tiempo para el fin de año.

Pero, ¿cuándo empieza el Buen Fin? Del 15 al 18 de noviembre son las fechas elegidas para que todos se preparen y se beneficien de los precios bajos.

Recuerda que el Buen Fin no sólo se ofrece a cosas materiales, sino también experiencias, como viajes.

A inicios de octubre, la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Comercio (Concanaco) informó que en la edición 2019 de El Buen Fin se esperan ventas de 118 a 120 mil millones de pesos, entre 5% y 6% más, comparado con la edición del año previo.

La de este noviembre será la novena edición consecutiva de este evento de ofertas y descuentos, en el que a pesar de un escenario de estancamiento económico los comercios tienen una expectativa positiva sobre los cuatro días de ofertas que se tendrá en todo el país.

El presidente de la Concanaco, José Manuel López, ha dicho que se trata de uno de los eventos del calendario más esperado por parte de los mexicanos, con lo que garantizó que habrá ofertas reales en los establecimientos participantes.

Advirtió que es un mito que los comercios incrementen previamente los precios de productos para después reducirlos y presentarlos como ofertas.

Si bien la meta de crecimiento en las ventas en El Buen Fin 2019 es conservadora, ya que en ediciones anteriores aumentaron un promedio de 20%, la Secretaría de Economía descartó que el escenario de estancamiento económico afecte el desempeño de las ventas en del 15 al 18 de noviembre.

En ese sentido, el subsecretario industria y comercio de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo el crecimiento de las ventas sea superior a 5%, debido a una menor inflación respecto del año pasado, el aumento del salario mínimo de 16% que se dió al principio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como reducción en las tasas de interés, lo cual aumentará el poder adquisitivo para la edición 2019 de El Buen Fin.

Por su parte, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, destacó que los comercios que quieran participar en el Buen Fin 2019 deberán tener un piso mínimo de formalidad, que incluye contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), buzón tributario activo y la opinión de cumplimiento fiscal positiva.

¿Qué es El Buen Fin?

El Buen Fin busca reactivar la economía fomentando el consumo, pero con la idea de mejorar la calidad de vida de las familias.

Se llama El Buen Fin, no solo por ser un fin de semana de grandes descuentos, sino también porque se pretende usar el poder del consumo para reactivar la economía mexicana.

Este 2019, nuevamente, el Gobierno de México y la iniciativa privada se unen para el mismo propósito. ¡Aprovecha el Buen Fin!

Durante esos cuatro días podrás comprar bienes y servicios tan diversos como comidas, zapatos, ropa, autos y mucho más, pero además podrás adquirir regalos de fin de año y ahorra en tus compras navideñas.

Pregunta frecuentes para El Buen Fin 2019

1. ¿CUÁNTO DURA EL BUEN FIN?

Se realizará durante cuatro días, que comprenderán del 15 al 18 de noviembre de 2019, periodo que incluye el día inhábil que corresponde a la conmemoración del 20 de noviembre del presente año.

2. ¿CÓMO PUEDO SABER CUÁLES COMERCIOS PARTICIPAN EN EL PROGRAMA?

El Buen Fin tiene una página web oficial www.elbuenfin.org , en la que se encuentran todas las empresas y/o sitios web participantes.

3. ¿QUIÉN ES EL ENCARGADO DE DIFUNDIR LAS PROMOCIONES DE EL BUEN FIN 2019?

Cada una de las empresas participantes, y debidamente registradas, darán a conocer al público las promociones que estarán ofreciendo en esta edición de #ElBuenFin directamente a través de sus portales web o bien en sus establecimientos.