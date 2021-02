Supermercados comienzan a reducir producción de pan y tortillas por crisis de gas natural

Ante el eventual desabasto de gas, provocado por la onda gélida, el corporativo comercial HEB disminuirá el consumo del combustible y, por eso, limitará la venta de pan y tortillas en sus tiendas de México.

En un aviso difundido en medios locales, la franquicia estadounidense, con tiendas en Saltillo, pide la comprensión de sus clientes a quienes anunció:

"Por causas de fuerza mayor y para no causar inconvenientes en nuestra comunidad y sus hogares les informamos que a partir de hoy debemos reducir nuestro consumo de gas.

"Desafortunadamente esto afecta la producción en nuestras panaderías y tortillerías en algunas de nuestras tiendas".

Dicen que por esa razón, a partir del miércoles 17 de febrero ofrecerán servicio limitado hasta nuevo aviso y confían en que esta situación pase pronto y puedan volver a ofrecer sus servicios a sus clientes.

"Gracias por su comprensión", concluye el corporativo.

En la tienda HEB de "Plaza Real" una empleada dijo que aún no hay restricciones, pues apenas les llegó una circular y/o notificación de oficinas centrales.

Comentó que, al parecer la medida es generalizada, aunque todavía no la aplican ni le informan directamente a la gente.

"Hasta hoy estamos trabajando normal y no nos han dicho aún como será eso", remarcó.

La noticia aumentó la inquietud e incertidumbre de amas de casa por el impacto de la crisis del gas que afecta directa, o indirectamente, a todos los sectores de la población.

Otro anuncio fue difundido por Bodega Aurrera: