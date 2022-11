Suspensión de procedimientos en SICT acumulará 95 mil 520 trámites

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- La suspensión de trámites que pretende hacer por dos meses la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dejará un acumulado de 95 mil 520 trámites en 60 días.

Ello considerando que al día se dejan de realizar mil 139 trámites relacionados con licencias al día, 453 trámites relacionadas con vehículos al día, lo que da un total de mil 592 trámites diarios, de acuerdo con los datos del 2021 de la Estadística Básica de la Dirección General de Autotransporte Federal de la SICT.

Lo anterior significa que a la semana se realizan 11 mil 144 trámites, por lo que si se suspenden los trámites durante dos meses, esto será igual a 95 mil 520 trámites no hechos.

Sobre este asunto, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, dijo que los trámites que se detienen son: licencias de manejo nuevas, revisión en sistema de la vigencia de licencias digitales, trámites de alta de vehículos nuevos y usados, trámites de bajas de vehículos usados, tarjetas de circulación actualizadas, reposición de placas, licencias pilotos aviones, exámenes médicos que son requisitos para licencias de avión camiones y locomotoras, entre otros.

Abugaber dijo a EL UNIVERSAL que el problema más grande es que "si está vencido un documento no puedes pasar carga a Estados Unidos y si tienes doble remolque no puedes circular".

Afortunadamente, dijo que este jueves se sentarían a dialogar sobre el tema para encontrar una solución, la cual incluye el uso de 100 computadoras externas para realizar trámites.

---Un freno a la operación del sector

Por ello, el sector privado envió una carta al encargado del despacho de la SICT, Jorge Nuño Lara, en la que explicaron que les preocupa el "Acuerdo por el que se Suspenden Plazos y Términos en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por los motivos que en el mismo se precisan", publicado el 1 de noviembre.

Porque se suspenderán los trámites durante dos meses luego del hackeo que se registró a 110 computadoras de la SICT el pasado 25 de octubre.

Al respecto, el sector privado dijo que "si bien teníamos conocimiento que el ataque informático del que fue objeto la SICT afectó el desahogo de los trámites en proceso de la Dirección General de Autotransporte Federal, DGAF, nos sorprende y desconcierta ver el contenido del mencionado Acuerdo, ya que son un freno a la operación del sector".

Lo que afecta al sector automotor y a la cadena de valor del Transporte de Carga y Pasaje, porque no se podrá resistir la detención de trámites de control vehicular durante dos meses.

"Estamos conscientes de que la Secretaría presenta un problema, pero éste debe encontrar una solución emergente a la mayor brevedad posible, mediante procedimientos acordes a las necesidades de la Secretaría, pero no a costa de obstaculizar el desempeño de los gobernados ya que suspender el desahogo de los trámites en proceso y el desarrollo de los nuevos implicaría un serio problema tanto a propietarios de equipo como operadores con la evidente repercusión a la economía de los mismos, afectada de por sí por la pandemia", explicaron.

La carta está firmada por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat).

Así como las Asociaciones Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact); Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA); Nacional de Transporte Privado (ANTP); Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) la Industria Nacional de Autotransportes (INA) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).