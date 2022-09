Tecnología, apuesta en sector cosmético

A-AA+

La nueva tendencia en cosmética es el desarrollo de dispositivos como los aparatos que lavan la cara, cepillos de dientes electrónicos y masajeadores para cuello y rostro que emiten una microcorriente eléctrica.

Este tipo de dispositivos son comercializados por la compañía sueca Foreo en el mercado mexicano desde 2018.

Mario Gómez, director global de Foreo en México, comentó que en noviembre de 2019 tuvieron su mejor mes en ventas al alcanzar un millón de dólares, pero en 2020, con la llegada de la pandemia de Covid-19, sus ventas se vieron muy afectadas.

Este año, la compañía tiene previsto gastar 10 millones de dólares en marketing para volver a posicionar la marca y hacer que México figure entre en los 10 países de mayor venta para la compañía a escala mundial.

"Durante 2021 y 2022, las cosas estuvieron cambiando. El comercio electrónico, gracias a Mercado Libre y Amazon, y a nuestra propia aplicación Foreo for you, nos permitió tener un mejor desempeño que en tiendas físicas", comentó Gómez.

"Este año estamos ya casi con la misma fuerza de ventas que en 2019, pese a haber disminuido nuestro presupuesto de marketing".

A principios de año, la compañía implementó cambios estructurales en todo el mundo y Gómez tiene la encomienda de recuperar el ritmo de crecimiento en el país.

"He apostado mucho por recuperar el mercado mexicano. Desde el cuarto trimestre de 2022 y durante 2023 tenemos un plan muy ambicioso de crecimiento de adquisición de nuevos clientes y desarrollo de la marca", dijo Gómez.

En 2019, el producto más vendido de Foreo fue Luna, un dispositivo para lavarse la cara mediante un masaje con silicona.

Este año, el artículo más vendido es Bear, un masajeador de cuello y rostro a través de microcorriente eléctrica, el cual promete beneficios antiedad reafirmando los músculos.

Actualmente Foreo tiene 40% del mercado con Bear y el otro dispositivo, NuFace, tiene 50% de participación.

Los artículos de Foreo se venden en tiendas departamentales y se está buscando ampliar la oferta a clínicas dermatológicas y cosméticas.

Gómez agregó que durante 2020 y parte de 2021, los consumidores dejaron de comprar cosméticos de color, pero empezaron a invertir más en artículos para el cuidado de la piel.

"Fuimos anticíclicos porque, si bien, tuvimos una gran caída en ventas en mercados donde las tiendas físicas eran el lugar de ventas en comercio electrónico, vimos una mayor demanda de productos", explicó.

Actualmente, México ocupa el lugar 14 en ventas para Foreo a escala internacional.

Estados Unidos es el principal mercado para la compañía, pero en Vietnam el número de clientes ha crecido exponencialmente desde 2018.

"No tenemos mucha competencia directa de nuestros productos. De Luna, la única competencia funcional era Clarisonic, un cepillo rotativo con filamentos de nylon, pero hoy en día lo que existe son muchas copias. Clarisonic cerró operaciones en 2020 o 2021, es una tecnología que murió", dijo.

"Nuestro mayor competidor es el hábito. Estamos compitiendo contra lavarse la cara con las manos, contra las mascarillas que se tardan 25 minutos en absorber. Algunas personas consideran que los productos son caros, pero estamos tratando de educarlos en que esto es una inversión".