Televisa y Azcárraga dominan TV de paga

Televisa cuenta con 64.7% del mercado de televisión de paga, negocio en el que América Móvil, de Carlos Slim, tiene prohibido ofrecer servicios.

Hace 20 años Televisa sumaba 20.7% del mercado de televisión restringida en el país y una década después tenía 47.5%.

Luego, con la reforma en telecomunicaciones que permitió a la empresa de Emilio Azcárraga Jean adquirir otras compañías de televisión por cable, su cuota creció a 58.4% en 2014 y un año después a 62.6%.

En contraste, América Móvil, de Carlos Slim, está imposibilitada para brindar el servicio de televisión de paga en el país, ya que se lo impide su título de concesión y no podrá ingresar a este mercado hasta dejar de ser agente económico preponderante en telecomunicaciones.

Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, dijo que se ha creado un duopolio de la televisión de paga que es el único que no ha generado beneficios tangibles a los usuarios en materia de precios.

Además, hace un mes, en plena pandemia, Izzi de Televisa elevó el precio del servicio.

El analista comentó que México es el único país en América Latina que no tiene competencia convergente.

"Estamos entrando al T-MEC en el que una de las características para entrar al 5G es contar con un sistema de competencia convergente amplio", agregó.

Porque parte del modelo 5G de Estados Unidos está pensado en medios, las empresas estadounidenses de medios comenzaron a consolidarse, como Disney-Fox, varios sistemas de cable, así como AT&T con CNN.

"Buena parte del modelo económico 5G norteamericano se sustenta en los contenidos, en la competencia convergente de contenidos", subrayó.

Mantener a América Móvil fuera de la televisión restringida niega servicios informativos a mejores precios a usuarios, lo que va contra un ejercicio amplio de derecho a la información.

"El derecho de la competencia en este caso está sobre los derechos de los ciudadanos de derecho a la información al inhibirles obtener servicios convergentes a menor precio".

Precios y calidad. Hace un año, América Móvil envió un comentario al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como parte de una consulta pública, en el que explica que su acceso al negocio de televisión restringida impulsará la competencia y se mejorarán precios y calidad de servicios.

La empresa de Carlos Slim alega que puede dar televisión de paga vía satelital o por conexiones IP de banda ancha fija.

En el caso de televisión satelital daría el servicio de inmediato aprovechando la infraestructura satelital desplegada y que tiene huella en todo el país.

"La participación de AMX en el mercado de televisión de paga nacional fomentará la viabilidad de las inversiones para mejorar y expandir la infraestructura y capacidad de las redes de telecomunicaciones", destacó.