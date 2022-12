Ticketmaster reconoce el rechazo a boletos legítimos de Bad Bunny

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- La empresa de boletaje, Ticketmaster, reiteró su disculpa a los fans de Bad Bunny, ya que aseguró que la gran cantidad de boletos falsos originó una intermitencia del sistema, lo que provocó que no se reconocieran boletos legítimos.

En un comunicado que difundió en un tuit, la empresa expuso que no toleran la reventa de boletos y repudian la oferta de boletos falsos y advirtió que dará a conocer próximamente "nuevas medidas de última generación tecnológica que cerrarán considerablemente los espacios a la venta de boletos falsos o duplicados".

Afirmó que la demanda de boletos de Bad Bunny en la Ciudad de México alcanzó los 4.5 millones de personas en búsqueda; sin embargo, solamente hubo 120 mil localidades disponibles para el Estadio Azteca el pasado viernes 9 de diciembre.

"Ticketmaster colabora de manera abierta, amplia y decidida con la investigación conducida por la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de clarificar lo sucedido en los accesos al Estadio Azteca el pasado viernes 9 de diciembre", añadió la empresa.

La firma de boletaje dijo que "se presentó en los accesos al recinto una cantidad sin precedentes de boletos falsos, comprados fuera de nuestros canales oficiales", lo que provocó "confusión en el personal del control de accesos" y "generó intermitencia temporal en el sistema de lectura de boletos", lo que ocasionó que no se reconocieran boletos legítimos.

Reembolso de boletos

Ticketmaster explicó que "no existió sobrecupo alguno ni sobreventa de boletos" y tras reiterar "su disculpa a los fans adquirientes de boleto legítimos".

Aquellos que compraron boletos directamente en Ticketmaster que no entraron al concierto del viernes 9 de diciembre pidió "que soliciten el reembolso total de su compra en el correo contactos@ticketmaster.com.mx".

Añadió que además del "reembolso recibirán como indemnización el 20% del total del valor de su compra, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 92 bis y 92 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor".