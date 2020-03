Tiendas de autoservicio limitan venta de productos de limpieza

Desde hace unos días comenzaron a verse en tiendas de autoservicio letreros en los que se limitaba el número de piezas que se pueden vender por persona de un mismo producto, sobre todo de artículos de limpieza.

A lo que se le suman los anaqueles vacíos sobre todo de desinfectantes líquidos en aereosol, guantes, jabón líquido para manos, alcohol en gel, tapabocas, entre otros productos de los que ya no hay existencias.

En un recorrido de EL UNIVERSAL se encontró en diversas tiendas, principalmente Superama, Walmart, Sams Club, letreros que dicen: "Estimado cliente le informamos que estos productos por el momento se encuentran agotados. Disculpe las molestias".

En otras ocasiones en estantes vacíos o con poco producto se lee la leyenda: "Para favorecer a un mayor número de familias. La venta de artículos de limpieza, sanitizantes y desinfectantes se limita a 3 piezas por familia. Agradecemos su comprensión".

Se consultó a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) sobre el hecho, la cual respondió "No existe la restricción, quizá en algunos casos lo implementen para que todos los clientes tengan la posibilidad de adquirir productos, pero la ley no permite limitar, se le invita al cliente a ser solidario con otras familias".

Con respecto al abasto de productos, la Antad dijo que "está garantizado, sólo se pide a la autoridad seguridad en la logística para el traslado de mercancía".