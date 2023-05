Tips para las mamás que buscan ser emprendedoras

A-AA+

Este 10 de mayo se celebra en México el Día de las Madres, uno de los festejos más importantes tanto a nivel emocional como comercial en el país.

Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 indican que ese año había 35 millones 221 mil 314 madres mexicanas, con un promedio de 2.2 hijas o hijos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en México siete de cada 10 mujeres que tienen empleo son madres, es decir que la labor de ser mamá se realiza a la par de aportar a la economía familiar.

En ese sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) resalta que muchas madres inician un emprendimiento en búsqueda de flexibilidad, como una jornada laboral reducida o por la falta de empleos que ofrezcan servicios de cuidado infantil.

Ana Orvañanos, gerente para México de GoTrendier, comunidad enfocada en la compra y venta de ropa de segunda mano, señala que hay en el país miles de mujeres que buscan iniciar un emprendimiento, por lo que sugiere tres ideas a las madres que quieren empezar un negocio:

Consultoría en línea: Para madres con experiencia en campos específicos, como mercadotecnia, contabilidad o recursos humanos, existen sitios web para que profesionales y expertos encuentren empresas o pequeños negocios interesados en servicios de finanzas, comunicación o procesos de contratación.

Clases virtuales: si cuentas con pasatiempo puedes convertirlo en vía de ingresos, ofreciendo tus conocimientos para orientar en línea a estudiantes. No necesariamente con temas académicos, pueden ser clases de cocina, tejido, bordado, manualidades, yoga o baile.

Ventas de segunda mano: comenzar con la venta de ropa no nada más mediante la tradicional venta de garage, sino vía redes sociales o empleando aplicaciones.

"En el caso de GoTrendier hay millones de personas interesadas en adquirir prendas de segunda mano", asegura la directiva.

Afirma, además, que "los emprendimientos tradicionales necesitan gran cantidad de capital, que en ocasiones no son costeables; ahora hay nichos con aplicaciones móviles que permiten iniciar negocios casi sin invertir".