Titular de Hacienda revela que en 2020 se cobrará IVA a "apps" de transporte como Uber, DiDi, Cabify o Rappi

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, adelantó que a partir del 1 de enero del 2020 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí va a cobrar los impuestos que se generen por la contratación de aplicaciones digitales asociadas con el transporte como el Uber, DiDi, Cabify o Rappi, entre otras.

Al entregar el Paquete Económico para el 2020 a la Cámara de Diputados para su análisis, el titular de Hacienda adelantó que aún no se prevé el cobrar IVA a los consumos de aplicaciones como Facebook, Twitter o Netflix, entre otras, para el año que entra, pues se esperará el acuerdo internacional que se prevé se haga para el próximo año.

El titular de Hacienda explicó que las transacciones por concepto de transporte son hechas en México y dijo que no se crean nuevos impuestos para este efecto, simplemente ahora sí se van a cobrar, pues antes no se hacía porque no eran productos adquiridos.

Detalló que el primer impuesto que se cobrará a la empresa y otro al conductor y habrá un tercero como una especie de regalía por la importación al ser empresas trasnacionales.

"A lo mejor los casos más obvios son los casos de las plataformas digitales asociadas al transporte, estamos hablando cosas como Uber, Rappi, etcétera, esas queda claro que las transacciones en México, y queda claro donde se está haciendo y hay tres tipos de operaciones a ellas, se tiene que pagar un IVA asociado a la transacción, pensemos en un viaje de Uber, hay dos impuestos sobre la renta el de la empresa y el del conductor y hay un pago de una regalía que es una especie de importación donde tiene que haber un IVA", dijo Herrera.

Explicó que ahora ya habrá nuevos impuestos, pero sí instrumentos para hacer la retención es impuestos. "En la miscelánea fiscal no va a haber la creación de impuestos digitales, pero sí va a haber instrumentos para poder hacer la retención de los impuestos asociadas a ellos, son por ejemplo, estos que yo hacía referencia".

Relató que hay una controversia con las plataformas de contenidos, es decir, cuando alguien consume en Netflix, pues el gobierno mexicano, español y alemán esa transacción se dio del lado donde está el consumo, pero para el gobierno de Estado Unidos la transacción se está dando en Estados Unidos donde está la matriz o donde están los servidores.

"Éstos últimos dos casos hay un acuerdo muy inusual a nivel internacional y va a sonar como trabalenguas, hay un acuerdo de que estamos en desacuerdo y no sabemos cuál va a ser el acuerdo final, pero sabemos que va a ser en el 2020, no sabemos cuál va a ser la forma pero va a tener una clase de impuesto a lo largo de todos los países, y sí vamos avanzando en eso ustedes lo verán como parte de eso en el Paquete del año que entra", detalló.