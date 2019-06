Trabajadores de la Sader piden a AMLO reconsiderar recorte

Trabajadores de confianza y del Servicio Civil de Carrera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, antes Sagarpa, que dicen ser técnicos y no políticos, denunciaron que a partir del día último del mes serán despedidos mil 500 empleados de la dependencia en todo el país, para dar entrada a los "servidores de la nación".

A través de una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador pidieron que reconsidere esta decisión, que afectaría la operación del sector agropecuario, uno de los principales generadores de divisas para el país.

En la misiva expusieron que han realizado su trabajo para gobiernos priistas, panistas y ahora un morenista como Servidores Públicos de Carrera, lo cual distinguía a la Sader frente a otras instancias federales, estatales o municipales, por la continuidad de sus políticas públicas, programas y acciones; pero también por la continuidad de su fuerza laboral.

Agregaron que para darle formalidad a esta continuidad, y fortalecer el capital intelectual de las dependencias, en 2003 se publicó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, con el propósito de dar seguridad y protección laboral a los trabajadores de confianza que estuvieran en los puestos de enlace hasta director general.

Asimismo, al establecer requisitos sobre todo de formación y experiencia se dio a la población, la seguridad de que quien lo atendiera en una dependencia federal, tuviera la capacidad y experiencia para cumplir su función.

Rechazaron los señalamientos de que el Servicio Profesional de Carrera esté "muy amañado" y cuestionaron "¿cómo se puede amañar la documentación que acredite una formación profesional o la experiencia?". Este aspecto, admitieron, puede ser mejorado, pero no desconocido.

Pese a estos antecedentes, expusieron, se les avisó recientemente que deben incorporarse voluntariamente a una circular de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aproximadamente mil 500 trabajadores que se encuentran en el servicio civil de carrera, y que tienen puestos de enlace a directores de área, aunque en su mayoría los afectados son enlaces, jefes de departamento y subdirectores de área, con más de 50 años de edad y 20 años de experiencia.

Se les ofrece a cambio una indemnización parcial con un reconocimiento de antigüedad basado en la permanencia en el Servicio Profesional de Carrera, no en el tiempo efectivamente laborado en la Secretaría.

Los inconformes señalaron que esto representa una violación a sus derechos, pues los lanzan a un mundo laboral que les resulta ajeno, ya que su formación y preparación ha sido en la administración pública "y de ella nos expulsan", en momentos que el mercado laboral nacional no resulta nada favorecedor, con menos de cuatro mil nuevos empleos creados en mayo.

Agregaron que al suprimir a toda esta estructura intermedia de la Sader, se está afectando en su mayoría a personas que no ganan hoy en día ni diez mil pesos mensuales en promedio.

Reclamaron a López Obrador que "está afectando a la gente que ha trabajado responsablemente sin distingo de partidos políticos, es personal que ha transitado de gobiernos priistas a panistas, priistas y hoy morenistas, somos profesionales de la administración pública; en gran mayoría, ni siquiera pertenecemos a algún partido político, y hoy nos dicen que tenemos que desocupar las plazas para que ingrese la nómina de los Servidores de la Nación".

Asimismo, afirmaron que los altos funcionarios que el presidente ha referido en algunas ocasiones, que recibían grandes sueldos y privilegios ofensivos, "ya se fueron, muchos ya se encuentran incorporados a su gobierno, se hicieron supuestos morenistas en cuanto vieron las encuestas del año pasado, y están nuevamente en la nómina federal".

Destacaron que la estructura intermedia de la que se quiere prescindir es la responsable y única que puede llevar a cabo labores de inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos y valores, entre otras, mismas que no pueden llevar a cabo ni responsabilizarse, los trabajadores de base, por lo que todas estas y otras tareas pasarán a ser responsabilidades directas de los delegados o representantes.

Con la medida radical tomada, señalaron, el productor será atendido y orientado únicamente por personal de base, el cual ha demostrado también ser responsable, pero hasta ahorita bajo la dirección y supervisión de un superior inmediato.

"Señor Presidente, hoy usted es nuestro jefe, y tomará las mejores decisiones para México, al menos debe esa ser su intención, pero ¿por qué sacrifica a una parte muy importante de su equipo de trabajo?, ¿Por qué no se analiza en lo particular la situación y se toman las mejores determinaciones para todos?", concluyeron en su misiva a López Obrador.