Trabajadores y empresarios del Infonavit rechazan plan de vivienda

Durante la celebración de la 132 Asamblea General Extraordinaria del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) los representantes del sector de los trabajadores y el empresarial se manifestaron en contra de que el Instituto construya vivienda.

La reciente propuesta de reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos busca ampliar el mandato del Infonavit para que pueda construir vivienda para que los trabajadores la puedan rentar y, posteriormente, si les interesa, adquirirla.

Dicha propuesta, hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea la construcción de 500 mil viviendas por parte del Infonavit.

Durante su intervención, Claudia Esqueda Llanes, presidenta de la Asamblea y representante del Sector de los Trabajadores, dijo que ha sido un permanente reclamo del sector de los trabajadores que se otorguen créditos para adquisición de vivienda para todos los derechohabientes, así como elevar sustantivamente la producción de vivienda económica y popular, proponiendo alternativas como subsidios o convenios interinstitucionales para reducir los costos de la vivienda.

"Sin embargo, no podemos coincidir en la propuesta de dar un giro que interpretamos como regresivo para operar desde el Infonavit una inmensa empresa constructora o una entidad concentradora de insumos, con todos los inconvenientes operativos y normativos que ello supone", afirmó.

Recordó que las experiencias previas del Infonavit en construcción de vivienda indican que es "poco aconsejable".

Por lo tanto, la propuesta de los trabajadores consiste en habilitar al Infonavit como una desarrolladora que financie directamente a empresas constructoras o invierta en instrumentos financieros especializados que otorguen un crédito competitivo y preferente a la industria del sector.

"Debo enfatizar nuestra principal preocupación respecto al contenido de la iniciativa de reforma por lo que hace a la vivienda en arrendamiento.

"Tampoco coincidimos con el contenido de la propuesta, en especial en el plazo de 10 años para optar por su compra, pues surgen inquietudes cómo cuál sería la reglamentación para hacerlo efectivo. Sin duda deberían ser recursos para el pago del arrendamiento que no puedan ser tomados de la Subcuenta de Vivienda que corresponde precisamente al trabajador, pues de otro modo, nunca se tendría un fondo para la obtención de crédito", planteó.

También cuestionó qué pasa si el trabajador no opta por la compra y deja el inmueble con deterioro.

"¿Quién va a ser el responsable para restituir a la totalidad de los trabajadores la afectación de su patrimonio que se encuentra en manos del Infonavit?", indicó Esqueda.

Asimismo, planteó la preocupación de los trabajadores por la calidad, habitabilidad y tamaño de las viviendas financiadas con estos nuevos programas.

Por su parte, José Medina Mora Icaza, representante del Sector Empresarial, coincidió en que darle facultades al Instituto para construir vivienda sería una regresión.

"Recordamos muy bien los tiempos en que el Infonavit coordinaba esa construcción. Si revisamos la exposición de motivos de 1992, antes de esa reforma, es muy claro en el análisis de costo que cuando el Infonavit toma las funciones de banca se disminuye 30% el costo de la vivienda", expuso.

"Retomar ese modelo nos coloca en una disyuntiva podemos aprovechar las capacidades de nuestro tripartismo como son la competitividad del sector especializado y la proveeduría a través de gestiones gubernamentales en materia de licencias, permisos, infraestructura, suelos, subsidios directos al trabajador, que por cierto, la desaparición de los subsidios en los últimos 6 años provocó que el 30% de la demanda de vivienda no encontrara una casa", destacó Medina Mora.

Al respecto, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dijo que para la construcción de las 500 mil viviendas se conformará una empresa que disminuya los costos de adquisición mediante la compra consolidada de materiales y servicios.

También destacó que las rentas de esas viviendas se podrán abonar al pago de la vivienda si el derechohabiente decide adquirirla.

Asimismo, se comprometió a que el Infonavit incrementará un 25% el otorgamiento de créditos para alcanzar una meta de 1 millón 250 mil créditos otorgados en todo el sexenio.