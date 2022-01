"Tren Maya dará ordenamiento al desarrollo urbano en la Riviera Maya", asegura AMLO

Al señalar que la Sedatu alista un plan de desarrollo en los municipios de la Riviera Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en esa zona turística del país hay lugares exclusivos en donde una cena cuesta lo que él come en un mes.

"Ahora que se va a construir el Tren Maya y que habrás más desarrollo estamos buscando ordenar el desarrollo urbano, allá está Román Meyer y se están elaborando planes de desarrollo urbano para que sean aprobados por las legislaturas locales de los estados, porque si no hay ordenamiento será un desastre y se va a agravar la situación".

"Además es una zona muy bella, es un paraíso, es de las zonas más exclusivas para el turismo en el mundo, lo que cuesta ahí una cena, es con lo que yo como en un mes, así como están escuchando, claro que es para ciertos turistas, pero así hay lugares en México, habitaciones y restaurantes, que no nos alcanza, nada más de lo que se pierden porque no comen en las fondas".

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que se les va entregar un Plan de Desarrollo Urbano a los Congresos locales para que no haya desorden y corrupción, para que de repente no vayan a construir edificios más allá de lo permitido o que se ocupen zonas de reserva, cuidar el medio ambiente y ordenar el desarrollo urbano.

Adelantó que se construirá una barda en la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo, una de las más visitadas del país, ya que se construirá una gran reserva y parque nacional.

"Entonces tomamos ya la decisión de que se va a utilizar los terrenos del aeropuerto de Marina, más terrenos del gobierno del Estado que se van a adquirir, la Federación los va a adquirir, y vamos a hacer un parque, una reserva como de mil 500 hectáreas, y vamos a bardear y se construirán senderos para llegar como vamos a conservar la flora, la selva que hay todavía y desde luego la zona arqueológica, pero ahí vamos a comenzar, eso ya lo decidimos, ya se está haciendo el desarrollo urbano del proyecto para un gran parque de más de mil hectáreas para el disfrute de la gente, de los que viven en Tulum, en la región y para turistas", dijo.