Trump firma decreto para que Texas exporte petróleo a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que permite al estado de Texas exportar petróleo crudo a México.

En un mensaje durante el acto protocolario en la ciudad de Midland, Texas, el mandatario norteamericano señalo: "hoy tomo otra medida audaz para apoyar los empleos energéticos en Texas".

Refirió que se trata de "cuatro permisos críticos, mediante los cuales concede la aprobación para desarrollar la infraestructura vital de gasoductos y ferroviaria en frontera nacional sur. Esto incluye dos permisos para facilitar la exportación del crudo de Texas a México", agregó.

Aunque no se dieron detalles de los proyectos, el anuncio llega 21 días después de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, donde sostuvo una reunión con su homologo estadounidense.

Donald Trump habría señalado en su mensaje conjunto, que derivado de las reuniones y la "visita excepcional" de López Obrador, "se lograron grandes cosas por parte de ambos países, al tiempo que dijo tener una relación de amistad con el mandatario mexicano", por lo que, comentó, "creo que han aprendido a no apostar en contra de nosotros".

El Presidente de México, en aquella ocasión, señaló que "fallaron los pronósticos, no nos peleamos. Somos amigos y vamos a seguir siendo amigos".

Ambos países habían mostrado una estrecha relación en materia energética cuando el pasado 12 de abril, Trump sostuvo que ayudaría a México a bajar producción de crudo, "luego se verá cómo se va a pagar", tras el compromiso con la OPEP y productores independientes de recortar producción para estabilizar el mercado.

La decisión llega en momentos en que nuestro país enfrenta problemas de producción de petróleo, tomando en cuenta que, en el primer semestre de este año, la plataforma de extracción de aceite está muy por debajo de su programa original, 138.7 mil barriles diarios menos.

La posibilidad de que Estados Unidos exporte petróleo crudo a México o que nuestro país compre petróleo norteamericano, no es nueva.

El 1 de noviembre de 2018, EL UNIVERSAL publicó que había a llegado a nuestro país el primer buquetanque con un cargamento de petróleo crudo ligero tipo Bakken, proveniente de Estados Unidos.

El arribo histórico se dio a las 13:13 horas, en la terminal portuaria de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.

En entrevista para El Gran Diario de México, el entonces director de Pemex, Carlos Treviño Medina, explicó que recurrir a los mercados externos es un tema comercial que nada tiene que ver con la reforma energética, lo que sí es cierto, dijo, "es que rompimos un tabú, porque regulatoriamente pudimos haber importado este tipo de aceite desde hace muchos años".

"Son cosas que habíamos tenido en la nariz y no lo habíamos hecho no sé porqué", agregó.

Incluso en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019, ya con esta administración, se incorporó en la estrategia programática de Pemex importar 92.9 mil barriles diarios de petróleo crudo ligero de Estados Unidos.