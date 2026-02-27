TV Azteca se va a concurso mercantil

Ciudad de México.- TV Azteca anunció este jueves que iniciará un proceso de reorganización corporativa, operativa y financiera mediante un concurso mercantil voluntario, cuya solicitud será presentada en breve, tras haber sido aprobada por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

La televisora argumentó que la decisión responde a un entorno complejo para la industria de medios, marcado por la transformación del mercado publicitario, la creciente competencia digital y mayores costos operativos, además de presiones financieras acumuladas en los últimos años.

En un comunicado, la compañía señaló que, además del cambio estructural, enfrentó desembolsos relevantes, como el pago de más de 3 mil 800 millones de pesos por licencias en 2018, así como el impacto de la pandemia de Covid-19, lo que redujo la inversión publicitaria y afectó sus ingresos.

A ello se sumó el pago total de sus obligaciones fiscales al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en enero pasado, lo que implicó un impacto financiero adicional. La empresa sostuvo que estos factores generaron presiones que hicieron necesario ordenar integralmente sus pasivos.

Desde el año 2023, la televisora sostiene un conflicto legal en tribunales internacionales con fondos de inversión en Estados Unidos, por el incumplimiento en el pago de bonos por 63.3 millones de dólares.