Uber despide a 400 empleados, un tercio de su departamento de marketing

La multinacional estadounidense de transporte bajo demanda Uber informó este lunes que ha despedido a 400 trabajadores de su departamento de marketing, lo que constituye un tercio de los alrededor de 1.200 empleados en esta sección.



En un comunicado, la firma de San Francisco (California, EE.UU.) confirmó la información adelantada por The New York Times y explicó que la decisión forma parte del proceso de "reestructuración" en el que está inmerso Uber desde su salida a bolsa el pasado 10 de mayo.



"Hablemos claro: tenemos que recuperar nuestra ventaja. Ganamos siendo rápidos y muchos de nuestros equipos son demasiado grandes, lo que hace que se duplique el trabajo", dijo para justificar los despidos el consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi.



La decisión se produce después de que el 7 de junio abandonaran la compañía dos altos directivos de la empresa, el hasta entonces jefe de operaciones, Barney Harford, y la jefa de marketing, Rebecca Messina, quienes justificaron en ese momento que sus puestos habían dejado de ser necesarios con la reestructuración.



En el caso de Harford, fue el propio Khosrowshahi quien pasó a asumir sus responsabilidades, ya que una vez efectuada la salida a bolsa y con "la actual marcha de la compañía" dijo sentirse con más tiempo para implicarse en el día a día.



"Esto me permitirá estar más metido en las operaciones diarias y ayudar a nuestros líderes a solucionar problemas en tiempo real, a la vez que nos aseguraremos de que hacemos que nuestra visión para la plataforma se convierta en una realidad", indicó Khosrowshahi.



Con relación a la hasta entonces jefa de marketing, el consejero delegado explicó que "cada vez está más claro que para nosotros es crucial tener una narrativa consistente y unificada hacia los consumidores, la prensa, los socios y los políticos", por lo que decidió combinar las unidades de marketing, comunicaciones y política.



Con ello, el puesto que ocupaba Messina desapareció, y pasó a integrarse en un nuevo macrodepartamento dirigido por la hasta entonces vicepresidenta de comunicaciones y políticas públicas, Jill Hazelbaker.



En paralelo al anuncio de Uber, su gran competidor en los mercados estadounidense y canadiense, Lyft, reveló cambios en su organigrama, en este caso la renuncia del que era su jefe de operaciones, Jon McNeill, cuyo cargo desaparecerá y las funciones se repartirán entre otros directivos.